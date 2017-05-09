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Общество

Шествие "Бессмертного полка" на Юге России стало самым массовым за все годы

17:0609.05.2017
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© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкАкция Георгиевская ленточкаАкция Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Максим Богодвид
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КРАСНОДАР/РОСТОВ-НА-ДОНУ/СОЧИ/НАЛЬЧИК/МАХАЧАЛА, 9 мая — РИА Новости. По данным властей регионов ЮФО и СКФО, шествие "Бессмертного полка" в текущем году стало самым массовым.

Ростов-на-Дону: под песню "Журавли"

Шествие "Бессмертного полка" проходит в Ростове-на-Дону в седьмой раз. Сегодня в нем приняли участие более 80 тысяч ростовчан всех возрастов. Участники шествия пронесли портреты своих фронтовиков – участников Великой Отечественной войны – по улицам города. Шествие полка поделили на 6-7 колонн, каждую из которых контролировали от 60 до 70 добровольцев. Участники акции вышли вслед за военной техникой под песню "Журавли". Открыла марш "Бессмертного полка" колонна из 72 мотоциклов.

© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЖители Ростова-на-Дону встречают ретро-поезд "Победа"
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Жители Ростова-на-Дону встречают ретро-поезд "Победа"

Само шествие началось в 11.15 по мск. От площади Карла Маркса торжественная колонна прошла по улице Советской и вышла на Театральную площадь. Затем движение продолжилось по Большой Садовой до проспекта Ворошиловского. По всему ходу движения для участников шествия были организованы точки с водой и пункты туалетов.

Краснодарский край: полмиллиона участников

Шествие "Бессмертного полка" стартовало из центра Краснодара в 14.00, его участниками стали около 80 тысяч горожан. Всего по краю прогнозируется около полумиллиона участников акции.

В Сочи шествие участников акций "Бессмертный полк" и "Полотно Победы" началось от Зимнего театра. Колонны прошли по Курортному проспекту к стелле "Подвиг во имя жизни". Акция "Бессмертный полк" также состоялась в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах. Приняли участие в акции и более 600 воспитанников Образовательного центра "Сириус", которые специально для этого привезли с собой на смену портреты родственников — участников Великой Отечественной войны, внесших вклад в победу над фашизмом.

© РИА Новости . Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкУчастники марша "Бессмертный полк" в Чите
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Участники марша "Бессмертный полк" в Чите

Астрахань: более 17 тысяч участников

В 2016 году к шествию "Бессмертного полка" в Астрахани присоединились порядка 17 тысяч человек. В этом году, по словам, организаторов в марше примут участие рекордное количество человек. Колонна прошла с портретами участников войны по улицам Советская, Тредиаковского, Ленина и приняла участие в военном Параде.

Участники "Бессмертного полка" — это учащиеся образовательных организаций, их учителя и родители, представители молодёжных и общественных организаций области, ветераны, трудовые коллективы.

Ставрополь: шествие под дождь

Несмотря на сильный дождь, шествие "Бессмертного полка" в Ставрополе объединило около 50 тысяч жителей города. По данным организаторов, оно стало самым массовым за всю историю проведения данной акции на Ставрополье. Участие в шествии принял губернатор Владимир Владимиров, который нес портрет своего деда – фронтовика, а также фотографию ставропольца – Героя Советского Союза Ивана Щипакина.

Дагестан: передать память о войне внукам

Махачкалинский МФЦ бесплатно печатал портреты ветеранов для шествия "Бессмертного полка".

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© РИА Новости . Валерия Кузора
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"В преддверии шествия "Бессмертный полк" нами организована работа по оформлению портретов участников Великой Отечественной войны. Для этого достаточно отправить фотографию на электронную почту или лично принести. Вся процедура бесплатная. Мы пригласили всех принять участие в этой замечательной всероссийской акции в память о героях Великой Отечественной войны. Участвуя в ней, мы сможем передать молодежи историческую память о войне и подвиге поколения победителей ради будущего нашей страны", – рассказал директор "МФЦ Махачкала" Омар Омаров.

В преддверии празднования Дня Победы махачкалинка Айнургаят Умаханова пришла в МФЦ к самому открытию, чтобы поскорее получить портрет своего отца Нурматова Вагаба Нурматовича – участника Великой Отечественной войны. Четкие снимки размером с альбомный лист напечатали бесплатно. Все, что было нужно – отсканировать старую военную фотографию.

"Когда началась война, мой отец был не совсем здоров, у него было плоскостопие, и его все никак не призывали. Но он пошел добровольцем. Я знаю, что он был в пограничных войсках. Честно говоря, когда мы были детьми, он особо не любил говорить о войне. Это вам не сказки – так он отвечал. Мне очень жаль, что мы досконально всего не знаем, где и как он служил. В акции собираюсь поучаствовать вместе со своими внучками", – делится Айнургаят Умаханова.

Формирование колонны демонстрантов – участников акции "Бессмертный полк" – началось в 12 часов на площади имени Ленина в Махачкале. Для торжественного шествия, которое в 14 часов открыли представители регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", выбран следующий маршрут: от центральной площади – по проспекту имени Расула Гамзатова до улицы Леваневского, а затем – к Родопскому бульвару. Шествие "Бессмертного полка" возглавил глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.

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© РИА Новости . Саид Царнаев
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Напомним, в прошлом году с портретами своих родных – участников Великой Отечественной войны победным маршем по улицам Махачкалы прошли порядка 30 тысяч человек.

Грозный: около восьми тысяч участников

По проспектам Путина и Кадырова пройдут около 8 тысяч человек – участников акции "Бессмертный полк". Это родственники фронтовиков, активисты общественных организаций, школьники, студенты, внуки и правнуки, вышедшие в составе колонны, чтобы почтить память своих родственников. Участники пронесут транспаранты с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ингушетия, Нальчик и КЧР

В шествии "Бессмертного полка" принял участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров с портретом своего дяди-фронтовика Ахмеда Евкурова, который в 20-летнем возрасте был призван в ряды Советской армии и походил службу в составе конной дивизии в Одессе. Там же он погиб в 1941 году при обороне города. Вместе с главой Ингушетии в колонне прошли и трое его сыновей — Итар, Рамазан и Магомед, которые пришли на праздник в форме десантников.

По данным организаторов, в праздничных мероприятиях принимают участие около 20 тысяч жителей Ингушетии.

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Карачаева-Черкессия также принимает участие в акции "Бессмертный полк". По данным местных властей, ее участниками станут более 47 тысяч человек.

В столице Кабардино-Балкарии – Нальчике – празднование Дня Победы началось с церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь Славы" и памятника героям Советского Союза и кавалерам орденов Славы трех степеней. Тысячи жителей республики почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Вместе с ветеранами, тружениками тыла, представителями общественных организаций, студентами и школьниками цветы к обелискам возложил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

Позже по главной улице Нальчика – проспекту Ленина прошла многотысячная колонна участников акции "Бессмертный полк". На площади Согласия во время театрализованного представления была организована полевая кухня, а на республиканском ипподроме прошли традиционные скачки, посвященные Дню Победы. Завершатся торжества в 21.00 праздничным салютом на площади Абхазии в Нальчике.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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