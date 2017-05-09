МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в шествии "Бессмертного полка", которое проходит в центре российской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

"Нет такой семьи в России, в которой бы не погибли близкие и родственники на войне, которые бы не участвовали в битвах. Для меня лично очень важно приобщиться к этому чувству — чувству солидарности, общей памяти, чувству патриотизма и отдать долг и дань тем людям, которые погибли ради нас и будущего России", — заявил мэр.

Он рассказал, что война также не обошла стороной и его семью.

"В нашей семье у отца четверо братьев ушли на фронт, двое из них не вернулись — один погиб на Украине, защищая Харьков, второй погиб в битве под Москвой, под Ржевом. Так что для меня это тоже близкий и родной праздник, который помнит вся семья", — рассказал градоначальник.

Собянин поблагодарил москвичей за то, что, несмотря на ненастную погоду, они пришли в центр столицы с портретами своих близких, чтобы пройтись в шествии и почтить память погибших.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.