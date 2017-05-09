В Кремле объяснили отсутствие авиации на параде Победы в Москве

Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Отсутствие авиации на праздничном параде в Москве в честь 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны объясняется только метеоусловиями: по условиям безопасности авиация ниже 500 метров облачности летать не должна, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам "для отмены полетов не нужно было приказа ни верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи".

"Облачность была почти 150 метров, а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна", — подчеркнул он.

Во вторник утром Минобороны РФ сообщило, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади, задействованные для участия в параде самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.

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