Последний "сталинский сокол" в Приморье рассказал о войне

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости, Светлана Задёра. Последний "сталинский сокол" в Приморье Андрей Дудко охранял шедшие в бункер Сталина грузы во время Великой Отечественной войны, а позже стал одним из свидетелей атаки американских истребителей на советский военный полевой аэродром "Сухая Речка" в 1950 году.

Несмотря на преклонный возраст, а в июле у него юбилей — 95 лет, Андрей Федотович обладает удивительной памятью — он помнит все имена, места, даты и даже читает наизусть стихи.

Родился под свист пуль

Семья Андрея Дудко переехала из Украины в Приморье в 1886 году первыми пароходами через Индийский океан. Группа из 183 человек под руководством деда Андрея Федотовича — Гавриила Петровича — начала осваивать новую территорию, где сейчас находится город Спасск-Дальний. Андрей Федотович родился 23 июля 1922 года, в то время в крае еще шла гражданская война.

"Это были штурмовые ночи Спасска, мамочка меня прятала в погреб. Кругом стреляли. Тогда она сказала: "Вот ты будешь военным человеком". Так судьба и сложилась", — рассказывает Андрей Федотович.

"Интернационал" для немцев

Война застала Андрея Дудко работником склада в гастрономе в Свердловске. У 18-летнего молодого человека тогда не было предчувствия войны, но была мечта пойти учиться на артиста.

"Вдруг начинается война, а я в гастрономе. Мы продукты спрятали и ушли. Потом пошел работать на мясокомбинат мясовщиком, потом — фаршировщиком. Когда меня призвали, то послали работать в Октябрьском районом военкомате писарем повесток, после перевели уже в горвоенкомат, где я служил до 1943 года. А потом поступил приказ направить меня в школу летчиков ВМС ВВФ в городе Сарапул (Удмуртская АССР — ред.)", — вспоминает ветеран.

Первый полет Андрея Дудко с инструктором на самолете УТ-2 (советский учебно-тренировочный самолет — ред.) прошел удачно, преподаватель в итоге сказал: "Ты будешь летать". На седьмом взлете у самолета Андрея Федотовича отлетела левая пирамида — часть шасси, но он все равно взлетел.

"Я уже понял, что мне придется садиться на левую пирамиду. Прихожу потихоньку на аэродром на посадку, покрытие было травяное, и самолет у меня закрутился. Я стукнулся головой о бортик, тот открылся, но управление держу. Кругом пыль, подъехали пожарные. А дальше, какое счастье, сломан был только пропеллер. Буквально на следующий день мой самолет уже починили, и я опять стал летать", — рассказал ветеран.

Фашистов Андрей Дудко видел только один раз, когда он с курсантами выехал на задание, а рядом с местом оказались пленные немцы. Из его группы на немецком никто не говорил. Андрей Федотович вспомнил уроки немецкого в шестом классе и спел "Интернационал", пленные были удивлены.

Груз для Сталина



"Нам дали участников войны за то, что мы курсантами сопровождали какие-то грузы, шедшие в Куйбышев, где был бункер Сталина. Их провозили под большим правительственным секретом. Еще мы охраняли боевую технику. Это была моя первая награда, потом было еще много разных медалей", — говорит ветеран.

Андрей Федотович с отличием закончил школу летчиков, а в дальнейшем — и Военно-морское авиационное училище имени Сталина (сейчас Ейский высший военный авиационный институт — ред.).

"Мы были первым послевоенным выпуском молодых лейтенантов-летчиков, и тогда нас назвали "сталинскими соколами". Я буду в этом году отмечать 95 лет. Никого не осталось из тех "сталинских соколов", кто приехал когда-то в Приморье", — рассказывает ветеран.

Андрей Федотович был самым младшим из 10 детей в семье, его пять братьев принимали участие в Великой Отечественной войне: кто-то на фронте, кто-то в тылу.

"У меня пять братьев и четыре сестры. В живых никого не осталось. Старший брат Иван Федотович из Свердловска поехал на фронт и погиб под Харьковом. Второй брат Николай погиб под Ленинградом — через лед возил снаряды. Брат Алексей в военное время работал в авиационной мастерской. Семен был пулеметчиком, попал в засаду, и его забрали в плен. У Семена получилось сбежать и вернуться домой, но он остался без кисти руки", — со слезами на глазах рассказывает ветеран.

Нападение истребителей ВМФ США

В 1946 году Андрей Дудко прибыл на Дальний Восток служить в седьмой истребительной авиационной дивизии ПВО Тихоокеанского флота.

"На Дальнем Востоке была напряженная ситуация после слов Черчилля об обострении отношений с Советским Союзом (Фултонская речь Уинстона Черчилля — ред.)", — рассказывает ветеран.

В 1950 году, когда шла Корейская война, два истребителя ВВС США "Шутинг Стар" нарушили государственную границу СССР и атаковали советский военный полевой аэродром "Сухая Речка" в Хасанском районе. По информации местных СМИ, в результате обстрела на стоянке были повреждены семь самолетов, один сгорел полностью. В селе Перевозное сейчас есть памятник — братская безымянная могила летчиков, погибших при отражении американских бомбардировщиков в 1950 году.

"Вдруг наше звено — четыре самолета — решили посадить на аэродроме "Сухая речка". Два "Шутинг Стара" на высоте тысяча метров проходят над нами, а потом разворачиваются и начинают стрелять. Мы сообщили, что нас обстреляли. Пули попали в самолеты. После этого нам сказали срочно переучиваться на реактивные самолеты. С инструктором нужно было отлетать четыре полета на американской "Аэрокобре", — вспоминает ветеран.

Это была не первая встреча летчиков в Приморье с американскими самолетами. Как рассказывает Андрей Федотович, один разведчик был замечен под Находкой, журналистам тогда сказали, что советские истребители отогнали его в сторону моря, а военные знали — "летчики Тихоокеанского флота сбили американский самолет".

Карьеру летчика Андрею Дудко пришлось закончить после 27 прыжка с парашютом из-за неудачного приземления — из-за травмы в полете нога начинала отекать. Это случилось как раз в то время, когда полк собирался участвовать в Корейской войне.

"И мне говорят: "Все, будем списывать". Я как услышал, сразу в слезы. Предложили пойти в транспортную авиацию, я отказался. Летать хотел только на истребителе. Меня взяли на должность военного цензора в газете "Боевая вахта". Позже мне рассказали, что летчика, которого взяли вместо меня в Северную Корею, сбили. Судьба меня спасла", — рассказывает ветеран.

Андрей Федотович стал военным корреспондентом и писал репортажи с учений и реальных военных операций. Сейчас он живет со своей женой, сыном, внуками и правнуками на острове Русский.