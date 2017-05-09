Путин встретился с группой ветеранов из Словении

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после торжественного приема в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне встретился с группой ветеранов войны из Словении и поздравил их с "общим праздником Победы".

"Мы благодарны вам за то, что вы делаете у себя дома, в своей стране по уходу за памятниками наших воинов, погибших во время Великой войны, за то, что вы бережете их память", — сказал Путин.

"Я надеюсь, что за время вашего пребывания в Москве, наша столица вам понравилась", — добавил он.

Бывший президент Словении Милан Кучан, который был в составе делегации, подчеркнул: "Это большая честь, что словенских ветеранов пригласили на этот великий праздник, и мы особенно благодарны президенту России за это приглашение".

Он отметил, что "в Словении чтут и будут также продолжать чтить память советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом".

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>