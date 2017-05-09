Поисковики обнаружили останки более пяти тысяч бойцов Красной Армии

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Участники "Поискового движения России" подняли останки 5348 советских солдат и офицеров, оставшихся на полях сражений Великой Отечественной войны, сообщила ответственный секретарь движения Елена Цунаева.

Поисковики подвели итоги весеннего этапа "Вахты Памяти". Движению удалось установить имена и судьбы 132 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести.

© Пресс-служба ООД "Поисковое движение России" Участники "Поискового движения России" подняли останки советских военных © Пресс-служба ООД "Поисковое движение России" Участники "Поискового движения России" подняли останки советских военных

"Установлены имена и судьбы 132 защитников Отечества. Каждый найденный нами боец, каждое возвращенное имя приближает окончание Великой Отечественной войны. И мы будем продолжать нашу работу, не жалея времени и сил", — подчеркнула Цунаева.

© Пресс-служба ООД "Поисковое движение России" Участники "Поискового движения России" подняли останки советских военных © Пресс-служба ООД "Поисковое движение России" Участники "Поискового движения России" подняли останки советских военных

При этом работа по установлению личностей солдат и офицеров продолжается, отметили представители движения. Поисковикам еще предстоит уточнить в архивах имена военнослужащих, при которых были найдены номерные награды и подписанные вещи — медальоны, ложки, котелки и другие предметы.

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