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Общество

В Москве люди собираются на шествие "Бессмертного полка"

Сюжет:
День Победы - 2017 (96)
13:5909.05.2017
(обновлено: 14:26 09.05.2017)
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники акции Бессмертный полк на Тверской улице в МосквеУчастники акции Бессмертный полк на Тверской улице в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Люди собираются в центральной части Москвы с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, для шествия "Бессмертного полка", передает корреспондент РИА Новости.

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Посол США: образ "Бессмертного полка" останется в моей памяти
Несмотря на холодную погоду и отсутствие солнца, тысячи людей подходят для участия в шествии. Очень много молодежи, люди приходят группами — с друзьями, с семьями, с маленькими детьми, которые несут фотопортреты своих родственников-ветеранов.

"Ну и что, что холодно? Оделись потеплее, укутали детей — и пошли", — сказала РИА Новости одна из участниц процессии, которая пришла на шествие со всей семьей, в которой двое маленьких детей.

Погода пасмурная, накрапывает дождь, по всему шествию его участники поют песни военных лет и кричат "Ура!". На всем его пути участникам раздают воду.

Акция проходит в России и за рубежом уже в десятый раз. Начало "Бессмертному полку" было положено в Томске, где местные жители в День Победы вышли на улицы города с транспарантами-фотопортретами своих родственников-фронтовиков. Как сообщается на сайте движения "Бессмертный полк", тогда с почти 2 тысячами фотографиями ветеранов в колонне полка прошли более 6 тысяч томичей, а инициаторами акции стали журналисты Томской медиа-группы при поддержке жителей города.

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© Ruptly
LIVE: Шествие участников акции "Бессмертный полк" в Москве

В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие уже около 12 миллионов человек, после чего было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России". В прошлом году на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков вышло в два раза больше участников – около 24 миллионов человек, а сама акция прошла в 50 странах.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Порошенко отказался отмечать День Победы по "московскому сценарию"
"Бессмертный полк" считает своей главной задачей сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участие в "Бессмертном полку" подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны — 9 мая выходит на улицы города с его (ее) фотографией или если нет фотографии — с его (ее) именем, чтобы принять участие в параде в колонне "Бессмертного полка", либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем, или фотографию, к Вечному огню, иному памятному месту. Встать в ряды полка может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов", — говорится на сайте акции.

В Москве колонна "Бессмертного полка" пройдет 9 мая по Красной площади. Шествие стартовало от станции метро "Динамо" по Ленинградскому проспекту, улице Тверской, улице Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь. Далее колонна распределится по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.

Как уточняется на сайте "Бессмертного полка", для прохода на Тверскую улицу открыты станции метро "Динамо", "Белорусская", "Маяковская", "Пушкинская". Движение для автомобилистов, по сообщению информационного центра транспортного комплекса Москвы, с 12.00 до 19.00 перекроют на 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Театральном проезде, Кремлевской и Москворецкой набережных, Большом Москворецком мосту и Ленинградском проспекте от станции метро "Динамо".

Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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В Запорожье на "Бессмертный полк" принесли портреты героев "Игры престолов"
Московская полиция рекомендует для более комфортного прохода к местам формирования колонны воспользоваться станциями метро "Динамо" и "Белорусская". По данным полиции, проход на мероприятие будет осуществляться через рамки металлодетекторов, расположенные на Ленинградском проспекте на уровне домов 32/2 и 25, со стороны площади Тверская Застава перед улицей 1-я Тверская-Ямская, со стороны улицы Бутырский Вал перед выездом на Тверской путепровод, на улице 1-я Тверская-Ямская на Триумфальной площади, возле станции метро "Маяковская" со стороны Садово-Триумфального сквера, в районе Бульварного кольца со стороны Пушкинской площади и Новопушкинского сквера. В полиции подчеркнули, что присоединиться к колоннам "Бессмертного полка" из переулков, прилегающих к Тверской улице, будет невозможно.

Участники акции Бессмертный полк в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Участники "Бессмертного полка" в Киеве развернули флаг СССР
В прошлом году, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в акции в Москве участвовало более 700 тысяч человек, в этом году городские власти не исключили такого же количества участников. Пожарную безопасность во время проведения "Бессмертного полка" в Москве обеспечат свыше 250 человек и 20 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Бессмертный полк" 9 мая пройдет, в том числе, в ряде городов Австрии, Великобритании, в столице Сербии Белграде, в греческих Афинах, Берлине. Организаторы акции "Бессмертный полк" в Минске также намерены провести шествие в День Победы — 9 мая. В США акция прошла 6 мая в десяти крупных американских городах, при этом во многих впервые.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкС 7 по 9 мая на фасаде здания по адресу Моховая, 13, показывают световое мультимедийное шоу, посвященное обороне Москвы.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
С 7 по 9 мая на фасаде здания по адресу Моховая, 13, показывают световое мультимедийное шоу, посвященное обороне Москвы.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТрансляция анимированного фильма в формате видеомэппинга проходит с 21.00 до 23.00.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Трансляция анимированного фильма в формате видеомэппинга проходит с 21.00 до 23.00.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСерию масштабных световых проекций, объединенных единой сюжетной линией, можно увидеть со стороны Манежной площади.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Серию масштабных световых проекций, объединенных единой сюжетной линией, можно увидеть со стороны Манежной площади.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗрителям показывают аэростаты и зенитные батареи, защищавшие воздушное пространство над Москвой, организацию бомбоубежищ и парад на Красной площади в ноябре 1941 года.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Зрителям показывают аэростаты и зенитные батареи, защищавшие воздушное пространство над Москвой, организацию бомбоубежищ и парад на Красной площади в ноябре 1941 года.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБлагодаря современным мультимедийным технологиям "оживают" яркие образы, связанные с одним из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Благодаря современным мультимедийным технологиям "оживают" яркие образы, связанные с одним из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМосквичи могут стать свидетелями героических событий от вторжения врага до остановки противника на оборонительных рубежах и начала контрнаступления.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Москвичи могут стать свидетелями героических событий от вторжения врага до остановки противника на оборонительных рубежах и начала контрнаступления.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкИстория битвы за Москву показана на примере судьбы простого солдата.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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История битвы за Москву показана на примере судьбы простого солдата.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСюжет фильма создан на основе свидетельств участников войны, в том числе описанных в книге "Москва: Близко к сердцу. Страницы героической защиты города, 1941 — 1942".Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Сюжет фильма создан на основе свидетельств участников войны, в том числе описанных в книге "Москва: Близко к сердцу. Страницы героической защиты города, 1941 — 1942".
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ звуковом сопровождении фильма использованы аудиофрагменты подлинных сводок "Совинформбюро", служивших главным источником информации о событиях на фронтах.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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В звуковом сопровождении фильма использованы аудиофрагменты подлинных сводок "Совинформбюро", служивших главным источником информации о событиях на фронтах.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкИнициатором проекта выступила АФК "Система" совместно с Государственным историческим музеем при поддержке МИА "Россия сегодня" и телеканала "Москва 24.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Инициатором проекта выступила АФК "Система" совместно с Государственным историческим музеем при поддержке МИА "Россия сегодня" и телеканала "Москва 24.
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