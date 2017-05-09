В Москве люди собираются на шествие "Бессмертного полка"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Люди собираются в центральной части Москвы с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, для шествия "Бессмертного полка", передает корреспондент РИА Новости.

Несмотря на холодную погоду и отсутствие солнца, тысячи людей подходят для участия в шествии. Очень много молодежи, люди приходят группами — с друзьями, с семьями, с маленькими детьми, которые несут фотопортреты своих родственников-ветеранов.

"Ну и что, что холодно? Оделись потеплее, укутали детей — и пошли", — сказала РИА Новости одна из участниц процессии, которая пришла на шествие со всей семьей, в которой двое маленьких детей.

Погода пасмурная, накрапывает дождь, по всему шествию его участники поют песни военных лет и кричат "Ура!". На всем его пути участникам раздают воду.

Акция проходит в России и за рубежом уже в десятый раз. Начало "Бессмертному полку" было положено в Томске, где местные жители в День Победы вышли на улицы города с транспарантами-фотопортретами своих родственников-фронтовиков. Как сообщается на сайте движения "Бессмертный полк", тогда с почти 2 тысячами фотографиями ветеранов в колонне полка прошли более 6 тысяч томичей, а инициаторами акции стали журналисты Томской медиа-группы при поддержке жителей города.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly LIVE: Шествие участников акции "Бессмертный полк" в Москве

В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие уже около 12 миллионов человек, после чего было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России". В прошлом году на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков вышло в два раза больше участников – около 24 миллионов человек, а сама акция прошла в 50 странах.

"Бессмертный полк" считает своей главной задачей сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участие в "Бессмертном полку" подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны — 9 мая выходит на улицы города с его (ее) фотографией или если нет фотографии — с его (ее) именем, чтобы принять участие в параде в колонне "Бессмертного полка", либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом, именем, или фотографию, к Вечному огню, иному памятному месту. Встать в ряды полка может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов", — говорится на сайте акции.

В Москве колонна "Бессмертного полка" пройдет 9 мая по Красной площади. Шествие стартовало от станции метро "Динамо" по Ленинградскому проспекту, улице Тверской, улице Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь. Далее колонна распределится по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.

Как уточняется на сайте "Бессмертного полка", для прохода на Тверскую улицу открыты станции метро "Динамо", "Белорусская", "Маяковская", "Пушкинская". Движение для автомобилистов, по сообщению информационного центра транспортного комплекса Москвы, с 12.00 до 19.00 перекроют на 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Театральном проезде, Кремлевской и Москворецкой набережных, Большом Москворецком мосту и Ленинградском проспекте от станции метро "Динамо".

Московская полиция рекомендует для более комфортного прохода к местам формирования колонны воспользоваться станциями метро "Динамо" и "Белорусская". По данным полиции, проход на мероприятие будет осуществляться через рамки металлодетекторов, расположенные на Ленинградском проспекте на уровне домов 32/2 и 25, со стороны площади Тверская Застава перед улицей 1-я Тверская-Ямская, со стороны улицы Бутырский Вал перед выездом на Тверской путепровод, на улице 1-я Тверская-Ямская на Триумфальной площади, возле станции метро "Маяковская" со стороны Садово-Триумфального сквера, в районе Бульварного кольца со стороны Пушкинской площади и Новопушкинского сквера. В полиции подчеркнули, что присоединиться к колоннам "Бессмертного полка" из переулков, прилегающих к Тверской улице, будет невозможно.

В прошлом году, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в акции в Москве участвовало более 700 тысяч человек, в этом году городские власти не исключили такого же количества участников. Пожарную безопасность во время проведения "Бессмертного полка" в Москве обеспечат свыше 250 человек и 20 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Бессмертный полк" 9 мая пройдет, в том числе, в ряде городов Австрии, Великобритании, в столице Сербии Белграде, в греческих Афинах, Берлине. Организаторы акции "Бессмертный полк" в Минске также намерены провести шествие в День Победы — 9 мая. В США акция прошла 6 мая в десяти крупных американских городах, при этом во многих впервые.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>