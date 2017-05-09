В столице Крыма прошел первый в истории военный парад

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Симферополе прошел первый в истории военный парад, он был приурочен к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военные расчеты личного состава частей Симферопольского гарнизона и механизированной колонны военной техники победоносным маршем прошли по центральному проспекту под музыку времен войны.
Принимали парад глава Крыма Сергей Аксенов и председатель парламента республики Владимир Константинов, встречали — тысячи крымчан, выстроившихся живой цепью по обочинам проспекта.
Главными действующими лицами мероприятия стали ветераны и участники боевых действий, которых заботливо разместили в шатре. Годы берут свое — кто-то из них для твердого шага уже сжимает в руках трость. А после подаренных ребенком цветов кто-то даже не в силах сдержать слез.
Военный парад продлился около часа. В нем участвовали до тысячи военных и 38 единиц техники, среди которой — реактивные системы залпового огня "Град", зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300, бронетранспортеры.
"Сегодня впервые прошел военный парад. Это для нас знаковое событие, поскольку никогда в Симферополе на моей памяти такого точно не было", — сказал Аксенов журналистам.
По окончанию военного парада наступил черед "Бессмертного полка". Крымчане с портретами славных советских воинов нескончаемым потоком с гордостью шли к мемориалу "Вечный огонь" у могилы Неизвестному солдату возложить цветы.
Праздник не обошелся без полевых кухонь, полюбившейся многим солдатской каши и фронтовых сто грамм.
С уличных граммофонов беспрерывно раздаются знакомые песни военных лет. Вечером симферопольцев и гостей города ждет концерт и праздничный салют победы.
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Военный парад впервые прошёл в Симферополе— Новости Симферополя (@simnewsru) 9 мая 2017 г.
Симферополь, 9 мая. Крыминформ. Первый в новейшей истории Симферополя в https://t.co/hrpmoljf9q pic.twitter.com/oUx7h6WyDj