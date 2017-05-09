Путин: во Вторую мировую речь шла о существовании российского этноса

МОСКВА. 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не забывать о том, что последствия поражения в Великой Отечественной войне были бы для нашей страны гораздо страшнее, чем для государств Европы — это грозило истреблением российской нации.

"Дело в том, что, если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы так же, как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса", — сказал Путин, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня Победы.

Как отметил президент РФ, "это хорошо нам известно из документов нацисткой партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах". "Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание", — добавил Путин.

"Вот о чем мы должны всегда помнить, когда говорим о правде в отношении Второй мировой и Великой Отечественной войны, о жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы. Вот о чем мы никогда не должны забывать, вот главное", — подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что "нет у нас другого такого дня, когда мы все так остро ощущаем ценность жизни и значимость любви к Отечеству, когда память о прошедшей войне становится общей и очень важной". "Этот священный праздник отмечает вся Россия. И понятно, почему", — сказал глава государства, добавив, что "дело не только в многомиллионных жертвах, которые были принесены нашим народом на священный алтарь победы".

Обращаясь к ветеранам, глава государства заявил, что народ преклоняется перед их доблестью и самопожертвованием, скромностью и силой духа. "Разгром нацизма стал эпохальным событием для всего мира, а для нашей страны — великим праздником освобождения от трагедии, смерти, разрушения. Днем торжества народа, сокрушившего наглого, вероломного и жестокого врага", — сказал он.

Путин подчеркнул, что советский народ "ценой огромных жертв определил исход самой кровопролитной войны и поставил в ней победную точку". "Наша благодарность поколению победителей безмерна. Мы всегда будем хранить верность вашим заветам и вашему героическому наследию, и передадим это достояние внукам и правнукам", — пообещал президент.

Он поднял тост "За победу, за победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!".

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