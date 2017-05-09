Путин: во Вторую мировую речь шла о существовании российского этноса

МОСКВА. 9 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не забывать о том, что последствия поражения в Великой Отечественной войне были бы для нашей страны гораздо страшнее, чем для государств Европы — это грозило истреблением российской нации.
Как отметил президент РФ, "это хорошо нам известно из документов нацисткой партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах". "Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание", — добавил Путин.
"Вот о чем мы должны всегда помнить, когда говорим о правде в отношении Второй мировой и Великой Отечественной войны, о жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы. Вот о чем мы никогда не должны забывать, вот главное", — подчеркнул президент РФ.
Путин отметил, что "нет у нас другого такого дня, когда мы все так остро ощущаем ценность жизни и значимость любви к Отечеству, когда память о прошедшей войне становится общей и очень важной". "Этот священный праздник отмечает вся Россия. И понятно, почему", — сказал глава государства, добавив, что "дело не только в многомиллионных жертвах, которые были принесены нашим народом на священный алтарь победы".
Путин подчеркнул, что советский народ "ценой огромных жертв определил исход самой кровопролитной войны и поставил в ней победную точку". "Наша благодарность поколению победителей безмерна. Мы всегда будем хранить верность вашим заветам и вашему героическому наследию, и передадим это достояние внукам и правнукам", — пообещал президент.
Он поднял тост "За победу, за победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!".
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