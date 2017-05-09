Путин: подвиги и героизм людей в годы Великой Отечественной не забудут

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Подвиги и героизм людей, проявленный в годы Великой Отечественной войны, никогда не забудут, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды. Борцами этой великой Победы были маршалы и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики, старики и дети, люди разных национальностей, профессий. Все они с отвагой и беспредельным терпением прошли через немыслимые испытания Второй Мировой войны", — сказал Путин в своем выступлении на Параде Победы в Москве.

Глава государства отметил героизм ветеранов и тех, кто внес свой вклад в Победу. По его словам, во время войны люди "без сна и отдыха работали на заводах и в госпиталях, горели в танках, мерзли в окопах, тонули на переправах, перекрывали собой фронтовых друзей".

"Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов и прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас", — сказал Путин, объявив минуту молчания.

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