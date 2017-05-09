Путин: победа Советского Союза над фашизмом навсегда останется в истории

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Победа Советского Союза над фашизмом навсегда останется в истории человечества вершиной торжества разума над варварством, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней",- сказал Путин, принимая парад Победы на Красной площади в Москве.

Как заявил он, "эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира".

Путин подчеркнул, что "советский народ совершил невозможное и повернул назад кровавое колесо Второй мировой войны", сокрушил нацизм.

"Мы никогда не забудем, что свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды",- сказал президент РФ.

Он подчеркнул решающую роль Советского Союза над фашизмом.

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