Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Из-за неблагоприятных метеоусловий авиация не примет участия в Параде Победы в Москве, сообщило министерство обороны России.

Все самолеты и вертолеты, которые должны были пролететь над Красной площадью, вернутся на аэродромы базирования.

Ранее предполагалось, что воздушный строй в День Победы будет состоять из 72 летательных аппаратов, в том числе самого большого в мире военно-транспортного вертолета Ми-26 и группы дальних бомбардировщиков Ту-22М3 во главе со стратегическим ракетоносцем Ту-160 "Белый лебедь".

Накануне столичный регион оказался под мощным ударом стихии, принесшим обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Парад Победы на Красной площади. Прямая трансляция РИА Новости >>