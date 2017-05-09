Путин: нет и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ.

"Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное — развернул назад кровавое колесо Второй Мировой войны, погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положил конец его зверствам", — сказал Путин на параде Победы.

"И мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды", — добавил он.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>