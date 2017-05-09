В акции "Бессмертный полк" в Душанбе приняли участие более 400 человек

ДУШАНБЕ, 9 мая — РИА Новости. Более 400 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в столице Таджикистана Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.

"Союз воинов-интернационалистов Таджикистана, как и в прошлом году, несмотря на запрет властей, решил провести эту акцию", — заявил РИА Новости один из организаторов, заместитель председателя Союза ветеранов — интернационалистов Таджикистана Нур Умаров.

Он отметил, что многие хотели почтить память своих близких, пришли с портретами родственников, погибших во время Великой Отечественной войны и скончавшихся уже после Победы.

Маршрут "Бессмертного полка" в Таджикистане проходил от площади Победы в центре города до Парка Победы в восточной окраине Душанбе. Маршрут участников акции продлился более полутора часов. За это время к маршу присоединялись люди разного возраста, от пожилых людей до детей двух-трех лет, которых родители везли в колясках. В Парке Победы участники марша возложили цветы к Вечному огню у мемориала воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Государственное национальное агентство Таджикистана "Ховар" ранее распространило заявление, что шествие "Бессмертный полк" отсутствует в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в республике. Согласно заявлению, указанная акция является инициативой отдельных неправительственных организаций, а продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции, кроме официальных, которые запланированы в Парке Победы. По данным агентства, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским ценностям.

Девятого мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция "Бессмертный полк". Она представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.