В Москве за прошедшие сутки выпали две трети от месячной нормы осадков

Сотрудница ГБУ Гормост убирает снег на Ленинском проспекте в Москве

Сотрудница ГБУ Гормост убирает снег на Ленинском проспекте в Москве

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Две трети от месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Накануне столичный регион оказался под мощным ударом стихии, принесшим обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

"За сутки в Москве выпало 34 миллиметра (осадков – ред.), это две трети от месячной нормы", — сказал специалист центра. Норма для мая в столице составляет 51 миллиметр.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что экипажи Воздушно-космических сил РФ в День Победы разгонят облака над Москвой и Московской областью. Для этого задействуют девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации.

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