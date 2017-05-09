День Победы на Дальнем Востоке: Поезд памяти и Бессмертная эскадрилья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Праздничные парады, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли на Дальнем Востоке. Одними из первых в России приняли участие в торжествах жители Камчатки, самый масштабный дальневосточный парад прошел в Хабаровске. Именинница-блокадница, Поезд памяти ветеранов, акция "Бессмертная эскадрилья", а также каша на 5 тысяч человек и другие детали праздника на Дальнем Востоке в обзоре РИА Новости.

Жители Камчатки сшили "Знамя Победы"

На Камчатке празднование Дня Победы открыл военный парад, прошедший на главной площади столицы региона. Торжественным маршем прошли более 1000 человек – военнослужащие всех родов войск, дислоцирующихся на Камчатке, подразделения МЧС и береговой охраны ФСБ, курсанты технического вуза и участники движения "Юнармия". Вслед за расчётами по площади прошли более 20 единиц техники: новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях "КамАЗ", пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", реактивные системы "Град" и специальная техника химических подразделений.

Кроме того, впервые жителям края представили пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион", поступившего на вооружение камчатской группировки войск и сил на северо-востоке России в 2017 году. Главными гостями праздничных мероприятий стали ветераны Великой Отечественной войны.

Продолжило торжественные мероприятия шествие "Бессмертного полка", его возглавили представители национальных диаспор, проживающих на Камчатке. Они несли большое "Знамя Победы", сшитое из небольших лоскутов, которые ранее жители края оформили тематическими нашивками, аппликациями, рисунками и прислали организаторам акции. Следом шли волонтеры, одетые в реплики формы военных лет. С портретами родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны, а также отдавших дань родине на трудовом фронте, по площади прошли 17 тысяч человек.

Торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, прошли во всех районах Камчатского края. В общей сложности в них приняли участие более 30 тысяч человек.

Во время празднования в центральной части Петропавловска-Камчатского была организована работа полевых кухонь. На главной площади краевой столицы проходит концерт, который завершится праздничным салютом в 22.00 по местному времени.

Фронтовые бригады на Сахалине

Сахалин начал отмечать День Победы шествием "Бессмертного полка". В регионе к акции присоединились жители нескольких районов. В Южно-Сахалинске в этом году в шествии приняли участие более 4 тысячи школьников, родителей и педагогов. В общей сложности портреты своих дедов, прадедов, героев войны и участников трудового фронта пронесли около 7 тысяч человек.

После этого в Южно-Сахалинске на площади Победы стартовал торжественный парад. В этом году в строю прошли почти тысяча участников: 650 человек от Минобороны и представители других ведомств. Также перед горожанами прошла колонная военной техники: зрители увидели, в том числе танки Т-72Б3, ЗРК "Оса", зенитную самоходную установку "Тунгуска", реактивную систему залпового огня "Град". Расчеты прошли в сторону площади Славы, куда отправились возложить ветераны войны, участники боевых действий и горожане с портретами участников войны. Также к этому моменту шествие "Бессмертного полка" стартовало на Курилах.

В полдень на детской железной дороге отправился в первый рейс Поезд памяти ветеранов — во всех его вагонах размещены фотографии сахалинских ветеранов-железнодорожников. В течение всего дня по Южно-Сахалинску будут ездить концертные фронтовые бригады — стилизованные грузовые машины с творческими коллективами. На центральных площадях города развернули полевые кухни, в городском парке звучат песни военных лет. Вечером на площади Победы в Южно-Сахалинске состоится большой концерт, после чего запустят фейерверк и военный салют.

"Сильные духом" на Чукотке

На Чукотке праздничная программа также началась с "Бессмертного полка", в Анадыре его участники прошли от кафедрального собора через центральную площадь и до Музейного Центра "Наследие Чукотки", где в этот день открылась выставка "Сильные духом", посвященная органам безопасности в годы Великой Отечественной войны.

Затем торжественным маршем по центральной площади прошли военнослужащие воинской части и Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району, сотрудники полиции и Росгвардии, судебные приставы и сводная колонна участников игры "Зарница" образовательных учреждений Анадыря. Военные сформировали знаменную группу и Почетный караул. Участники празднования возложили цветы к памятнику Победы и почтили минутой молчания погибших в годы войны. В течение дня в Анадыре пройдут концерты, спортивные соревнования, горожан угостят солдатской кашей

"Бессмертная эскадрилья" в Хабаровске

Самый масштабный на Дальнем Востоке военный парад в честь Дня Победы прошел в Хабаровске. Он начался в 10.00 по местному времени (3.00 мск). Торжественным маршем по площади Ленина прошли более 1,6 тысячи военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, курсантов. В составе механизированной колонны проследовали почти 90 единиц военной техники – от образцов Великой Отечественной войны, таких как танк Т-34, БМ-13 "Катюша", до современных машин, среди них новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", автомобили с бронированной капсулой "КамАЗ"-6973 "Тайфун" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".

Сразу после завершения парада от площади Ленина началось шествие "Бессмертного полка". По предварительным подсчетам, в нем принимало участие около 70 тысяч человек. Во время шествия участники пели песни военных лет. Колонны проследовали к площади Славы, где возложили цветы к Вечному огню.

В полдень впервые в Хабаровске прошла акция "Бессмертная эскадрилья", десять легкомоторных самолетов с портретами знаменитых летчиков – дальневосточников пролетели вдоль береговой линии от арены "Ерофей" до Амурского моста и обратно. Сегодня хабаровчане также должны поставить рекорд Победы – отжаться за каждый день с момента окончания Великой Отечественной войны, всего участники акции должны выполнить упражнение 26,298 тысячи раз.

В День Победы в Хабаровске также состоится выставка образцов военной техники. Будут работать полевые кухни, где горожане смогут отведать солдатской каши, пройдут концерты и флэш-мобы. Завершатся торжества в 22.00 праздничным салютом.

Митинг в Биробиджане и эстафета в Магадане

В административном центре Еврейской автономной области — городе Биробиджане — состоялся торжественный митинг, посвященный 72 годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, участие в нем приняло не менее тысячи человек. Жители области поддержали акцию "Бессмертный полк". Во всех населенных пунктах региона 9 мая проходят митинги, возложения цветов, концерты и чествование ветеранов.

В Якутске празднование Дня Победы началась с церемонии возложения цветов к монументу "Воинам победителям" и военно-патриотического парада "И помнит мир спасенный…". Участие в шествии приняли ветераны войны и тыла, сотрудники подразделений силовых структур, военно-патриотических клубов, воспитанники Якутской кадетской школы. После жители Якутии поддержали всероссийскую акцию "Бессмертный полк". Также 9 мая в Якутске проходит выставка военной техники "Живая история", концерты и легкоатлетическая эстафета. Завершатся торжества праздничным фейерверком "Салют, Победе!".

9 мая в Магадане отметили легкоатлетической эстафетой. Школьники и студенты пробежали по центральным улицам города. Парад-шествие участников Всероссийской акции "Бессмертный полк" состоялся в полдень. Дети, внуки и правнуки воевавших в Великой Отечественной прошли с портретами своих предков по центру Магадана.

Парад техники и гости из КНР в Приморье

Во Владивосток, где прошел самый большой в Приморье парад, отпраздновать День Победы в этом году приехали десятки граждан КНР – потомки ветеранов Второй мировой войны и участники международного автопробега "Победа". В праздничном параде во Владивостоке приняли участие около 1,5 тысяч человек – военные, исторические роты, курсанты, спасатели и силовики. В составе механизированной колонны вдоль Площади Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке прошли более 50 единиц техники, зрители увидели в том числе зенитно-ракетные комплексы "Оса" и "С-300", береговые ракетные установки "Бал" и "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", различные боевые орудия и машины.

Следом за парадом военнослужащих прошла колонна ветеранов, за ней — детские клубы и волонтеры пронесли буквы, которые выстроились в слово "Владивосток", а затем стартовало шествие "Бессмертный полк". Весь день на площадках столицы Приморья будут звучать концерты, а вечером во Владивостоке одновременно с трех точек запустят праздничный салют.

Именинница-блокадница в Приамурье



В столице Приамурья – Благовещенске – праздничный парад с участием семи тысяч военнослужащих начался в 10.00 (04.00 мск). Впервые по улице Ленина прошли организованные колонны ветеранов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), Благовещенского высшего танкового командного краснознаменного училища и 12 укрепрайона. Торжественно промаршировали и курсанты национальной группы специального факультета ДВОКУ – из Мали, Таджикистана, Лаоса и других стран. В столице Приамурья парад прошел без участия техники, но ее можно увидеть на выставке на главной площади города.

После парада началась акция "Бессмертный полк", колонну из 13 тысяч человек возглавил губернатор Амурской области Александр Козлов, глава региона нес портрет своего прадеда. Движение колонн завершилось у площади Победы возложением цветов воинам-амурцам, погибшим в 1941-1945 годах. Кроме того во вторник на набережной реки Амур запланирована презентация книги "Мы помним" с рассказами участников "Бессмертного полка" 2016 года.

9 мая 86 лет исполнилось жительнице Приамурья Лидии Петровне Левичевой – ветерану труда, пережившей блокаду Ленинграда. С днем рождения и 72 годовщиной Победы женщину поздравил губернатор Приамурья. Лидия Левичева родилась в 1931 году в Ленинграде, где жила до 1942 года, потом была эвакуирована в Ханты-Мансийский автономный округ, после переехала в Иркутскую область. В 1960 году Лидия Петровна приехала в Благовещенск, где вышла замуж и начала работать инженером в Благовещенском управлении лесного хозяйства.

До 14.00 (8.00 по мск) на площади Победы будет работать точка "Судьба солдата", здесь любой может, заполнив специальный бланк, обратиться за помощью в розыске информации о судьбе родственника или поиске места захоронения защитника Отечества. Городской парк Благовещенска сегодня стал "Парком Победы", здесь работают более 20 творческих и спортивных площадок, развернут импровизированный военный госпиталь, полевая почта и кухня. Праздничный день завершится фейерверком, за семь минут будет дано около 800 залпов.

Солдатская каша на пять тысяч человек



Парад с участием 25 единиц военной техники прошел и во втором по величине городе Приамурья — Белогорске, в составе колонн вместе с мужчинами впервые прошли две роты военнослужащих-женщин, а также рота юнармецев и две сводные роты кадетских классов.

В этом году в Параде приняли участие 1,2 тысячи военнослужащих и более 20 единиц современной военной техники.

"Бессмертный полк" в Белогорске проходит с 2014 года, за это время число участников увеличилось в пять раз, в 2016 году в акции приняли участие около 1,5 тысяч человек.

Полевые кухни сегодня развернули в разных частях Белогорска, повара, одетые в форму образца 1941-1945 годов, сварят для жителей Белогорска пять тысяч порций каши, для этого приготовили 665 банок тушенки, 225 килограммов гречки, 36 килограммов гречки, 36 килограммов масла, 5 килограммов соли и по 15 килограммов моркови и лука.