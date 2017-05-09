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Общество

День Победы на Дальнем Востоке: Поезд памяти и Бессмертная эскадрилья

Сюжет:
День Победы - 2017 (21)
08:3409.05.2017
(обновлено: 08:38 09.05.2017)
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 мая – РИА Новости. Праздничные парады, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли на Дальнем Востоке. Одними из первых в России приняли участие в торжествах жители Камчатки, самый масштабный дальневосточный парад прошел в Хабаровске. Именинница-блокадница, Поезд памяти ветеранов, акция "Бессмертная эскадрилья", а также каша на 5 тысяч человек и другие детали праздника на Дальнем Востоке в обзоре РИА Новости.

Морские пехотинцы во время боя в Севастополе во время Великой Отечественной войны. Архивное фото
© РИА Новости
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Жители Камчатки сшили "Знамя Победы"

На Камчатке празднование Дня Победы открыл военный парад, прошедший на главной площади столицы региона. Торжественным маршем прошли более 1000 человек – военнослужащие всех родов войск, дислоцирующихся на Камчатке, подразделения МЧС и береговой охраны ФСБ, курсанты технического вуза и участники движения "Юнармия". Вслед за расчётами по площади прошли более 20 единиц техники: новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях "КамАЗ", пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", реактивные системы "Град" и специальная техника химических подразделений.

Военнослужащие на учениях ВДВ. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
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В 25 российских городах десантники в День Победы пройдут маршем

Кроме того, впервые жителям края представили пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион", поступившего на вооружение камчатской группировки войск и сил на северо-востоке России в 2017 году. Главными гостями праздничных мероприятий стали ветераны Великой Отечественной войны.

Продолжило торжественные мероприятия шествие "Бессмертного полка", его возглавили представители национальных диаспор, проживающих на Камчатке. Они несли большое "Знамя Победы", сшитое из небольших лоскутов, которые ранее жители края оформили тематическими нашивками, аппликациями, рисунками и прислали организаторам акции. Следом шли волонтеры, одетые в реплики формы военных лет. С портретами родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны, а также отдавших дань родине на трудовом фронте, по площади прошли 17 тысяч человек.

Дождь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в День Победы

Торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, прошли во всех районах Камчатского края. В общей сложности в них приняли участие более 30 тысяч человек.

Во время празднования в центральной части Петропавловска-Камчатского была организована работа полевых кухонь. На главной площади краевой столицы проходит концерт, который завершится праздничным салютом в 22.00 по местному времени.

Генеральная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДвижение колонны из 114 единиц военной техники на последней тренировке перед парадом в честь Дня Победы открыл танк Т-34-85.Средний танк Т-34-85 на генеральной репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Движение колонны из 114 единиц военной техники на последней тренировке перед парадом в честь Дня Победы открыл танк Т-34-85.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ репетиции парада также участвовал впервые представленный в 2016 году танк Т-72Б3, отличающийся от предыдущих вариантов наличием комплекса динамической защиты "Реликт" и решетчатых противокумулятивных экранов.Танк Т-72Б3 на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В репетиции парада также участвовал впервые представленный в 2016 году танк Т-72Б3, отличающийся от предыдущих вариантов наличием комплекса динамической защиты "Реликт" и решетчатых противокумулятивных экранов.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в параде впервые участвует боевая техника, разработанная специально для группировки, развернутой в Арктике.
На фото: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор М2" на базе вездехода ДТ-30.Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В этом году в параде впервые участвует боевая техника, разработанная специально для группировки, развернутой в Арктике.
На фото: зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор М2" на базе вездехода ДТ-30.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАрктическая техника прошла по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.
На фото: военнослужащие на бронетранспортере БТР-82А на генеральной репетиции военного парада в Москве.Военнослужащие на бронетранспортере БТР-82А на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Арктическая техника прошла по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.
На фото: военнослужащие на бронетранспортере БТР-82А на генеральной репетиции военного парада в Москве.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ последней перед парадом 9 мая тренировкой приняли участие все три колонны: пешая, механизированная и авиационная. Колонну тяжелой техники замыкали ракетные комплексы РС-24 "Ярс".Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В последней перед парадом 9 мая тренировкой приняли участие все три колонны: пешая, механизированная и авиационная. Колонну тяжелой техники замыкали ракетные комплексы РС-24 "Ярс".
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ колонне военной техники по Красной площади прошли также ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"
На фото: зенитно-ракетные комплексы "БУК-М2".Зенитно-ракетный комплекс БУК-М2 на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В колонне военной техники по Красной площади прошли также ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"
На фото: зенитно-ракетные комплексы "БУК-М2".
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ генеральной репетиции парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", пришедшие на смену С-300 "Фаворит".Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В генеральной репетиции парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", пришедшие на смену С-300 "Фаворит".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкПо традиции, в воздушной части парада принимают участие 72 единицы техники - по числу лет, прошедших со Дня Победы.
На фото: истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Москвой.Истребители-бомбардировщики Су-34 на генеральной репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости . Александр Вильф
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По традиции, в воздушной части парада принимают участие 72 единицы техники - по числу лет, прошедших со Дня Победы.
На фото: истребители-бомбардировщики Су-34 в небе над Москвой.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФронтовые штурмовики СУ-25БМ на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Фронтовые штурмовики СУ-25БМ на генеральной репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Фронтовые штурмовики СУ-25БМ на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа параде в День Победы пилотажная группа "Русские витязи" впервые продемонстрирует широкой публике многоцелевые истребители Су-30СМ.
На фото: "Русские Витязи" и "Стрижи" в небе над Красной площадью.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на генеральной репетиции военного парада в Москве
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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На параде в День Победы пилотажная группа "Русские витязи" впервые продемонстрирует широкой публике многоцелевые истребители Су-30СМ.
На фото: "Русские Витязи" и "Стрижи" в небе над Красной площадью.
© РИА Новости . Владимир СергеевПерейти в фотобанкЭти тяжелые истребители группа получила от корпорации "Иркут" лишь осенью 2016 года. Они проще и удобнее в управлении, чем Су-27, на которых раньше летали "Русские витязи".Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Эти тяжелые истребители группа получила от корпорации "Иркут" лишь осенью 2016 года. Они проще и удобнее в управлении, чем Су-27, на которых раньше летали "Русские витязи".
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПо традиции, принимать парад в честь Дня Победы на главной площади страны будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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По традиции, принимать парад в честь Дня Победы на главной площади страны будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ генеральной репетиции парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 10 тысяч человек.Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В генеральной репетиции парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 10 тысяч человек.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ репетиции парада приняли участие воспитанники Нахимовского военно-морского училища, Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова.Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В репетиции парада приняли участие воспитанники Нахимовского военно-морского училища, Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо Красной площади прошли слушатели военных вузов, суворовцы и нахимовцы, кадеты, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ.Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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По Красной площади прошли слушатели военных вузов, суворовцы и нахимовцы, кадеты, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкТренировки сводного парадного расчёта начались в Алабино 5 апреля, с 10 апреля проходили общие тренировки сводного парадного расчёта, механизированной колонны и авиации.Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Тренировки сводного парадного расчёта начались в Алабино 5 апреля, с 10 апреля проходили общие тренировки сводного парадного расчёта, механизированной колонны и авиации.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРепетиция 7 мая стала заключительной в цикле подготовки к параду в День Победы, до этого на Красной площади 27 апреля и 3 мая прошли ночные тренировки.Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Репетиция 7 мая стала заключительной в цикле подготовки к параду в День Победы, до этого на Красной площади 27 апреля и 3 мая прошли ночные тренировки.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ этом году в параде впервые примут участие представители молодежного патриотического движения "Юнармия", созданного 29 октября 2015 года при совместном участии Министерства обороны, ДОСААФ России и Центрального спортивного клуба армии.Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В этом году в параде впервые примут участие представители молодежного патриотического движения "Юнармия", созданного 29 октября 2015 года при совместном участии Министерства обороны, ДОСААФ России и Центрального спортивного клуба армии.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКроме юнармейцев, дебютантами на параде Победы в столице станут солдаты и офицеры 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, базирующейся в поселке Спутник Мурманской области.Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Кроме юнармейцев, дебютантами на параде Победы в столице станут солдаты и офицеры 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, базирующейся в поселке Спутник Мурманской области.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкОжидается, что военные парады в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 9 мая в 28 городах России, в них примут участие более 90 тысяч военнослужащих.Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Ожидается, что военные парады в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 9 мая в 28 городах России, в них примут участие более 90 тысяч военнослужащих.
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Фронтовые бригады на Сахалине

Сахалин начал отмечать День Победы шествием "Бессмертного полка". В регионе к акции присоединились жители нескольких районов. В Южно-Сахалинске в этом году в шествии приняли участие более 4 тысячи школьников, родителей и педагогов. В общей сложности портреты своих дедов, прадедов, героев войны и участников трудового фронта пронесли около 7 тысяч человек.

Мемориал Славы в Алма-Ате. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Дебабов
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Тысячи алма-атинцев возложили цветы к Мемориалу славы

После этого в Южно-Сахалинске на площади Победы стартовал торжественный парад. В этом году в строю прошли почти тысяча участников: 650 человек от Минобороны и представители других ведомств. Также перед горожанами прошла колонная военной техники: зрители увидели, в том числе танки Т-72Б3, ЗРК "Оса", зенитную самоходную установку "Тунгуска", реактивную систему залпового огня "Град". Расчеты прошли в сторону площади Славы, куда отправились возложить ветераны войны, участники боевых действий и горожане с портретами участников войны. Также к этому моменту шествие "Бессмертного полка" стартовало на Курилах.

Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Москва встречает День Победы: парад, танцы в парках и фейерверк

В полдень на детской железной дороге отправился в первый рейс Поезд памяти ветеранов — во всех его вагонах размещены фотографии сахалинских ветеранов-железнодорожников. В течение всего дня по Южно-Сахалинску будут ездить концертные фронтовые бригады — стилизованные грузовые машины с творческими коллективами. На центральных площадях города развернули полевые кухни, в городском парке звучат песни военных лет. Вечером на площади Победы в Южно-Сахалинске состоится большой концерт, после чего запустят фейерверк и военный салют.

Участники всероссийской акции" Георгиевская ленточка"
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВсероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкПервые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.Волонтеры Российских студенческих отрядов в Первомайском сквере Новосибирска во время ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Первые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.
© РИА Новости . Владимир СмирновПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Владимир Смирнов
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.
© РИА Новости . Владимир СмирновПерейти в фотобанкВ 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.Дети повязывают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Владимир Смирнов
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В 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВ 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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В 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУ медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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У медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВо вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.Участники стартовавшей Всероссийской ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Во вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗатем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.Акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Затем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЛенточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.Старт акции Георгиевская ленточка в России
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Ленточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.
© РИА Новости . Александр КондратюкПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.
© РИА Новости . Александр КондратюкПерейти в фотобанкК патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.Всероссийская акция Георгиевская ленточка в Челябинске
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
К патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНесмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Несмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВпервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкДля миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.Волонтер Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи Патриот раздает георгиевские ленточки в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Для миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.
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"Сильные духом" на Чукотке

На Чукотке праздничная программа также началась с "Бессмертного полка", в Анадыре его участники прошли от кафедрального собора через центральную площадь и до Музейного Центра "Наследие Чукотки", где в этот день открылась выставка "Сильные духом", посвященная органам безопасности в годы Великой Отечественной войны.

Киев. Украина. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Ни парада, ни концертов: Украина скромно отметит День Победы

Затем торжественным маршем по центральной площади прошли военнослужащие воинской части и Пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району, сотрудники полиции и Росгвардии, судебные приставы и сводная колонна участников игры "Зарница" образовательных учреждений Анадыря. Военные сформировали знаменную группу и Почетный караул. Участники празднования возложили цветы к памятнику Победы и почтили минутой молчания погибших в годы войны. В течение дня в Анадыре пройдут концерты, спортивные соревнования, горожан угостят солдатской кашей

С Днем Победы!
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
С праздником!

"Бессмертная эскадрилья" в Хабаровске

Самый масштабный на Дальнем Востоке военный парад в честь Дня Победы прошел в Хабаровске. Он начался в 10.00 по местному времени (3.00 мск). Торжественным маршем по площади Ленина прошли более 1,6 тысячи военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, курсантов. В составе механизированной колонны проследовали почти 90 единиц военной техники – от образцов Великой Отечественной войны, таких как танк Т-34, БМ-13 "Катюша", до современных машин, среди них новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", автомобили с бронированной капсулой "КамАЗ"-6973 "Тайфун" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".

Севастополь. Крым. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Крым встретит День Победы тремя военными парадами

Сразу после завершения парада от площади Ленина началось шествие "Бессмертного полка". По предварительным подсчетам, в нем принимало участие около 70 тысяч человек. Во время шествия участники пели песни военных лет. Колонны проследовали к площади Славы, где возложили цветы к Вечному огню.

В полдень впервые в Хабаровске прошла акция "Бессмертная эскадрилья", десять легкомоторных самолетов с портретами знаменитых летчиков – дальневосточников пролетели вдоль береговой линии от арены "Ерофей" до Амурского моста и обратно. Сегодня хабаровчане также должны поставить рекорд Победы – отжаться за каждый день с момента окончания Великой Отечественной войны, всего участники акции должны выполнить упражнение 26,298 тысячи раз.

В День Победы в Хабаровске также состоится выставка образцов военной техники. Будут работать полевые кухни, где горожане смогут отведать солдатской каши, пройдут концерты и флэш-мобы. Завершатся торжества в 22.00 праздничным салютом.

© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Европе
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Акция "Бессмертный полк" в Европе

Митинг в Биробиджане и эстафета в Магадане

В административном центре Еврейской автономной области — городе Биробиджане — состоялся торжественный митинг, посвященный 72 годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, участие в нем приняло не менее тысячи человек. Жители области поддержали акцию "Бессмертный полк". Во всех населенных пунктах региона 9 мая проходят митинги, возложения цветов, концерты и чествование ветеранов.

Иосиф Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Архивное фото
© РИА Новости
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ФОМ: половина россиян одобряет действия Сталина в годы войны

В Якутске празднование Дня Победы началась с церемонии возложения цветов к монументу "Воинам победителям" и военно-патриотического парада "И помнит мир спасенный…". Участие в шествии приняли ветераны войны и тыла, сотрудники подразделений силовых структур, военно-патриотических клубов, воспитанники Якутской кадетской школы. После жители Якутии поддержали всероссийскую акцию "Бессмертный полк". Также 9 мая в Якутске проходит выставка военной техники "Живая история", концерты и легкоатлетическая эстафета. Завершатся торжества праздничным фейерверком "Салют, Победе!".

9 мая в Магадане отметили легкоатлетической эстафетой. Школьники и студенты пробежали по центральным улицам города. Парад-шествие участников Всероссийской акции "Бессмертный полк" состоялся в полдень. Дети, внуки и правнуки воевавших в Великой Отечественной прошли с портретами своих предков по центру Магадана.

Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкС 7 по 9 мая на фасаде здания по адресу Моховая, 13, показывают световое мультимедийное шоу, посвященное обороне Москвы.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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С 7 по 9 мая на фасаде здания по адресу Моховая, 13, показывают световое мультимедийное шоу, посвященное обороне Москвы.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТрансляция анимированного фильма в формате видеомэппинга проходит с 21.00 до 23.00.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Трансляция анимированного фильма в формате видеомэппинга проходит с 21.00 до 23.00.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСерию масштабных световых проекций, объединенных единой сюжетной линией, можно увидеть со стороны Манежной площади.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Серию масштабных световых проекций, объединенных единой сюжетной линией, можно увидеть со стороны Манежной площади.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗрителям показывают аэростаты и зенитные батареи, защищавшие воздушное пространство над Москвой, организацию бомбоубежищ и парад на Красной площади в ноябре 1941 года.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Зрителям показывают аэростаты и зенитные батареи, защищавшие воздушное пространство над Москвой, организацию бомбоубежищ и парад на Красной площади в ноябре 1941 года.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБлагодаря современным мультимедийным технологиям "оживают" яркие образы, связанные с одним из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Благодаря современным мультимедийным технологиям "оживают" яркие образы, связанные с одним из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМосквичи могут стать свидетелями героических событий от вторжения врага до остановки противника на оборонительных рубежах и начала контрнаступления.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Москвичи могут стать свидетелями героических событий от вторжения врага до остановки противника на оборонительных рубежах и начала контрнаступления.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкИстория битвы за Москву показана на примере судьбы простого солдата.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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История битвы за Москву показана на примере судьбы простого солдата.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСюжет фильма создан на основе свидетельств участников войны, в том числе описанных в книге "Москва: Близко к сердцу. Страницы героической защиты города, 1941 — 1942".Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Сюжет фильма создан на основе свидетельств участников войны, в том числе описанных в книге "Москва: Близко к сердцу. Страницы героической защиты города, 1941 — 1942".
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ звуковом сопровождении фильма использованы аудиофрагменты подлинных сводок "Совинформбюро", служивших главным источником информации о событиях на фронтах.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В звуковом сопровождении фильма использованы аудиофрагменты подлинных сводок "Совинформбюро", служивших главным источником информации о событиях на фронтах.
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкИнициатором проекта выступила АФК "Система" совместно с Государственным историческим музеем при поддержке МИА "Россия сегодня" и телеканала "Москва 24.Световое мультимедийное шоу #оПобеде
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Инициатором проекта выступила АФК "Система" совместно с Государственным историческим музеем при поддержке МИА "Россия сегодня" и телеканала "Москва 24.
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Парад техники и гости из КНР в Приморье

Во Владивосток, где прошел самый большой в Приморье парад, отпраздновать День Победы в этом году приехали десятки граждан КНР – потомки ветеранов Второй мировой войны и участники международного автопробега "Победа". В праздничном параде во Владивостоке приняли участие около 1,5 тысяч человек – военные, исторические роты, курсанты, спасатели и силовики. В составе механизированной колонны вдоль Площади Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке прошли более 50 единиц техники, зрители увидели в том числе зенитно-ракетные комплексы "Оса" и "С-300", береговые ракетные установки "Бал" и "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", различные боевые орудия и машины.

Следом за парадом военнослужащих прошла колонна ветеранов, за ней — детские клубы и волонтеры пронесли буквы, которые выстроились в слово "Владивосток", а затем стартовало шествие "Бессмертный полк". Весь день на площадках столицы Приморья будут звучать концерты, а вечером во Владивостоке одновременно с трех точек запустят праздничный салют.

Именинница-блокадница в Приамурье

В столице Приамурья – Благовещенске – праздничный парад с участием семи тысяч военнослужащих начался в 10.00 (04.00 мск). Впервые по улице Ленина прошли организованные колонны ветеранов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), Благовещенского высшего танкового командного краснознаменного училища и 12 укрепрайона. Торжественно промаршировали и курсанты национальной группы специального факультета ДВОКУ – из Мали, Таджикистана, Лаоса и других стран. В столице Приамурья парад прошел без участия техники, но ее можно увидеть на выставке на главной площади города.

После парада началась акция "Бессмертный полк", колонну из 13 тысяч человек возглавил губернатор Амурской области Александр Козлов, глава региона нес портрет своего прадеда. Движение колонн завершилось у площади Победы возложением цветов воинам-амурцам, погибшим в 1941-1945 годах. Кроме того во вторник на набережной реки Амур запланирована презентация книги "Мы помним" с рассказами участников "Бессмертного полка" 2016 года.

9 мая 86 лет исполнилось жительнице Приамурья Лидии Петровне Левичевой – ветерану труда, пережившей блокаду Ленинграда. С днем рождения и 72 годовщиной Победы женщину поздравил губернатор Приамурья. Лидия Левичева родилась в 1931 году в Ленинграде, где жила до 1942 года, потом была эвакуирована в Ханты-Мансийский автономный округ, после переехала в Иркутскую область. В 1960 году Лидия Петровна приехала в Благовещенск, где вышла замуж и начала работать инженером в Благовещенском управлении лесного хозяйства.

До 14.00 (8.00 по мск) на площади Победы будет работать точка "Судьба солдата", здесь любой может, заполнив специальный бланк, обратиться за помощью в розыске информации о судьбе родственника или поиске места захоронения защитника Отечества. Городской парк Благовещенска сегодня стал "Парком Победы", здесь работают более 20 творческих и спортивных площадок, развернут импровизированный военный госпиталь, полевая почта и кухня. Праздничный день завершится фейерверком, за семь минут будет дано около 800 залпов.

Солдатская каша на пять тысяч человек

Парад с участием 25 единиц военной техники прошел и во втором по величине городе Приамурья — Белогорске, в составе колонн вместе с мужчинами впервые прошли две роты военнослужащих-женщин, а также рота юнармецев и две сводные роты кадетских классов.

В этом году в Параде приняли участие 1,2 тысячи военнослужащих и более 20 единиц современной военной техники.

"Бессмертный полк" в Белогорске проходит с 2014 года, за это время число участников увеличилось в пять раз, в 2016 году в акции приняли участие около 1,5 тысяч человек.

Полевые кухни сегодня развернули в разных частях Белогорска, повара, одетые в форму образца 1941-1945 годов, сварят для жителей Белогорска пять тысяч порций каши, для этого приготовили 665 банок тушенки, 225 килограммов гречки, 36 килограммов гречки, 36 килограммов масла, 5 килограммов соли и по 15 килограммов моркови и лука.

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