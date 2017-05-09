Кадыров поздравил россиян с праздником Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с 72-й годовщиной Дня Победы, отметив укрепление оборонной мощи страны и единства народов.

"Поздравляю всех вас с Днем Победы! Это праздник каждого россиянина, всех народов бывшего Советского Союза. Коварного врага остановила преданность Отечеству, единство, сплоченность братских народов!" — написал он в своем Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Май 8 2017 в 3:02 PDT

Кадыров отметил, что на данном этапе Запад хочет разговаривать с Россией "языком санкций и экономической блокады".

"Ничего из этого не получится. Вопреки прогнозам наших недругов, Россия с каждым годом становится сильнее, растет ее экономическая и оборонная мощь, укрепляется единство народов", — уверен глава Чечни.