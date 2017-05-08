Посол России в Армении рассказал о важной миссии ветеранов ВОВ

ЕРЕВАН, 8 мая – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны выполняют сегодня важнейшую миссию, неся потомкам правду о тех годах, сказал в понедельник Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Армении Иван Волынкин во время торжественного приема в честь Дня Победы.

"Дорогие ветераны, сегодня вы выполняете важнейшую миссию – несете потомкам правду о том, на краю какой пропасти находилась тогда мировая цивилизация. Беспрецедентные испытания, выпавшие на долю народа Советского Союза раскрыли величие человеческого духа, явили многочисленные примеры героизма, личного подвига и настоящего патриотизма. Необходимо рассказывать об этом нашей молодежи", — сказал дипломат.

Он напомнил, что 9 мая по центральным улицам Еревана уже во второй раз в новейшей истории пройдет маршем "Бессмертный полк". "Земной поклон и вечная благодарность святому поколению ветеранов за дорогу жизни, героически проложенную для нас, наших детей и наших внуков", — отметил Волынкин. По его словам, сегодня с нами остается все меньше тех, кому мы обязаны счастьем жить на этой земле.

"Но мы продолжаем хранить в наших сердцах безграничную им благодарность, которую как эстафетную палочку передадим другим поколениям, чтобы они помнили о матерях, не дождавшихся с войны своих детей, о тружениках тыла, благодаря которым ковалась победа и вера в скорое освобождение от фашизма. Чтобы не позволяли никому осквернять памятники и символы победы и несгибаемой воли советского солдата", — подчеркнул посол.

Он напомнил также слова маршала Жукова: "В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена не тускнеющей славой мужественных воинов". "Армяне, как и русские, белорусы, украинцы, казахи, туркмены, татары и другие народы нашей великой и общей в то время родины с первых дней сражались на фронтах войны, и достойно выполняли свой священный долг по защите родины", — сказал российский дипломат.

На приеме присутствовали супруга президента Армении Рита Саргсян, министр иностранных дел Эдвард Налбандян, члены правительства, депутаты, высокопоставленные офицеры армянской армии, зарубежные дипломаты.