Власти Москвы просят водителей выезжать на дороги только на зимней резине

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Движение на дорогах Москвы может ухудшиться из-за мокрого снега и дождя в столице, сообщили в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.
В понедельник Москву накрыл дождь с мокрым снегом, пасмурная и дождливая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в столичном регионе вплоть до четверга, лишь к пятнице ожидается потепление до +11 градусов.
"Ухудшение погодных условий может негативно отразиться на дорожной ситуации. Перепады между отрицательными и положительными значениями температуры могут привести к образованию гололедицы в ночные и утренние часы", — следует из сообщения.