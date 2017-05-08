Власти Москвы просят водителей выезжать на дороги только на зимней резине

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Движение на дорогах Москвы может ухудшиться из-за мокрого снега и дождя в столице, сообщили в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.

В понедельник Москву накрыл дождь с мокрым снегом, пасмурная и дождливая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в столичном регионе вплоть до четверга, лишь к пятнице ожидается потепление до +11 градусов.

"Ухудшение погодных условий может негативно отразиться на дорожной ситуации. Перепады между отрицательными и положительными значениями температуры могут привести к образованию гололедицы в ночные и утренние часы", — следует из сообщения.

Специалисты ЦОДД рекомендуют выезжать на дороги на собственном автомобиле только на зимней резине, а водителей, которые уже сменили резину на летнюю, просят пользоваться общественным транспортом. Также автовладельцев попросили быть более внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

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