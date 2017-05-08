Синоптики: идущий в Москве снег не является чем-то экстраординарным

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Синоптики не считают снег, который идет в Москве в понедельник, чем-то экстраординарным.

"В этом веке дважды на 9 мая наблюдался снег, это не является экстраординарным событием. Такое бывает, просто последние годы праздник проходил при более теплой погоде, но у нас может быть всякое", — сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

Снег с мокрым дождем продолжается в Москве уже несколько часов, в регионе сохраняется холодная погода, но, по данным синоптиков, не стоит ожидать температурных рекордов.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что экипажи Воздушно-космических сил РФ в День Победы разгонят облака над Москвой и Московской областью. Для этого задействуют девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации.