Михалков заявил, что имеет право на свое мнение о Ельцин-Центре

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Известный российский актер и режиссер Никита Михалков прокомментировал заявление Ельцин-Центра по поводу его слов после получения музеем премии, отметив, что имеет право свободно высказывать свое мнение по любому поводу, сообщили РИА Новости в пресс-службе режиссера.

Музей первого президента России Бориса Ельцина получил награду конкурса "Европейский музей года — 2017". Михалков, который ранее критически высказывался о Ельцин-Центре, в воскресенье сравнил вручение музею этой награды с "награждением гражданина Советского Союза, ставшего полицаем, железным крестом от Вермахта".

В комментарии Ельцин-Центра слова режиссера назвали оскорбительными и сравнили европейскую премию с наградой американской киноакадемии "Оскар", которую получал и сам Михалков. В музее принесли извинения своим европейским коллегам, "которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны".

Отвечая на заявление Ельцин-Центра, Михалков отметил, что имеет право свободно высказывать любую точку зрения по любому поводу. "Я — гражданин своей страны и я — русский художник, всю жизнь проживший в России. Следовательно, то, что я высказываю, я высказываю как гражданин, а то, как я это делаю, это мое художественное право", — цитирует пресс-служба слова Михалкова.

Режиссер отметил, что награда Ельцин-Центру была вручена как музею, который "производит убедительное впечатление дизайном своей экспозиции, выдающимся уровнем мультимедийности, яркой программой публичных лекций и семинаров, отлично организованных временных выставок". По мнению Михалкова, Ельцин-Центр "несет идеологию", "устраивающую тех, кто объявляет России санкции". Он считает, что в музее "фальсифицируется история и воспевается время разрушения нашего Отечества". "И именно за это европейские организации награждают Ельцин-Центр как лучший музей Европы", — заявляет Михалков.

Ельцин-Центр был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года, в церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Основная задача центра — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.