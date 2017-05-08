"Наступил долгожданный маябрь": снегопад застал москвичей врасплох

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Снегопад в Москве вызвал бурную реакцию у пользователей социальных сетей — люди жалуются на капризы погоды в праздничные дни и выкладывают фотографии заснеженных дворов.
По прогнозам синоптиков, за сутки в столичном регионе может выпасть до 70 процентов месячной нормы осадков — 35,5 миллиметра. Москва идет на рекорд 1922 года: тогда за сутки выпало более 35 миллиметров осадков.
Многие пользователи социальных сетей посчитали, что плохая погода — повод для шуток, пусть и с легким оттенком грусти.
"Долгожданный #Маябрь наступил! Я так долго ждал этого чудесного момента!" — говорится в подписи к фотографии пользователя Instagram pavlovich_v_l.
"8 мая снег и дождь… зима не сдается…", — пишет oxana_13.11.
"В преддверии 9 мая шло 97 февраля. Или фото из серии: вспомни свое детство в Мурманске", — иронизирует nadezhda_bateeva.
В такую погоду впору вспомнить строки Евгения Евтушенко.
"А снег идет, а снег идет. А на дворе месяц Май!!! Вот так нас погода радует", — замечает svetlanareutskaya.
Снегопад застал врасплох даже тех, кто не привык жаловаться на непогоду в социальных сетях.
"Еще тут я не ныл. Ну а как тут не ныть, когда на календаре 8 мая, а за окном снег", — замечает sergey_simonovich.
Впрочем, уже завтра синоптики прогнозируют улучшение погоды. В День Победы будет прохладно — температура не поднимется выше +7 градусов — и облачно, местами возможен кратковременный дождь, сообщили в столичном метеобюро.