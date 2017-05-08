"Наступил долгожданный маябрь": снегопад застал москвичей врасплох

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Снегопад в Москве вызвал бурную реакцию у пользователей социальных сетей — люди жалуются на капризы погоды в праздничные дни и выкладывают фотографии заснеженных дворов.

По прогнозам синоптиков, за сутки в столичном регионе может выпасть до 70 процентов месячной нормы осадков — 35,5 миллиметра. Москва идет на рекорд 1922 года: тогда за сутки выпало более 35 миллиметров осадков.

Многие пользователи социальных сетей посчитали, что плохая погода — повод для шуток, пусть и с легким оттенком грусти.

"Долгожданный #Маябрь наступил! Я так долго ждал этого чудесного момента!" — говорится в подписи к фотографии пользователя Instagram pavlovich_v_l.

Публикация от Вячеслав Павлович (@pavlovich_v_l) Май 8 2017 в 4:09 PDT

"8 мая снег и дождь… зима не сдается…", — пишет oxana_13.11.

Публикация от Oxana Talanova (@oxana_13.11) Май 8 2017 в 4:09 PDT

Публикация от Sergey V. Samoylenko (@dj_roadie) Май 8 2017 в 4:29 PDT

"В преддверии 9 мая шло 97 февраля. Или фото из серии: вспомни свое детство в Мурманске", — иронизирует nadezhda_bateeva.

Публикация от Nadezhda Bateeva (@nadezhda_bateeva) Май 8 2017 в 4:29 PDT

В такую погоду впору вспомнить строки Евгения Евтушенко.

"А снег идет, а снег идет. А на дворе месяц Май!!! Вот так нас погода радует", — замечает svetlanareutskaya.

Публикация от Иринка (@ziro4ka88) Май 8 2017 в 4:54 PDT

Публикация от Вера Руденок (@verarudenok) Май 8 2017 в 5:00 PDT

Публикация от его светлость Анастасис. (@staisyangel) Май 8 2017 в 4:59 PDT

Публикация от Ирина (@irina_jovani) Май 8 2017 в 5:00 PDT

Публикация от БОРТИКИ🍥КОНВЕРТЫ🍥ОДЕЯЛО (@svetlanareutskya) Май 8 2017 в 4:29 PDT

Снегопад застал врасплох даже тех, кто не привык жаловаться на непогоду в социальных сетях.

Публикация от Sergey Simonovich (@sergey_simonovich) Май 8 2017 в 4:35 PDT

"Еще тут я не ныл. Ну а как тут не ныть, когда на календаре 8 мая, а за окном снег", — замечает sergey_simonovich.

Публикация от Anastacia (@ignatyevaanastasiya) Май 8 2017 в 4:54 PDT

Публикация от ソフィア (@sophia_panda69) Май 8 2017 в 4:53 PDT

Впрочем, уже завтра синоптики прогнозируют улучшение погоды. В День Победы будет прохладно — температура не поднимется выше +7 градусов — и облачно, местами возможен кратковременный дождь, сообщили в столичном метеобюро.