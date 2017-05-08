Опрос показал, как россияне оценивают действия Сталина во время ВОВ

Иосиф Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Архивное фото

Иосиф Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Архивное фото

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Половина россиян (50%) положительно оценивают деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя страны во время Великой Отечественной войны, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Треть опрошенных (32%) называют роль Сталина в войне отчасти положительной и отчасти отрицательной. Негативную оценку Сталину дали 8% участников исследования, и 11% затруднились ответить.

Согласно опросу, более половины россиян (55%) считают, что сегодня в России роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне оценивается справедливо, а 19% высказали противоположную точку зрения.

По мнению большинства респондентов (69%), сейчас история Великой Отечественной войны в России освещается объективно, с этим не согласны 18% опрошенных. При этом более трети россиян (39%) полагают, что история войны сегодня освещается более правдиво, чем в советское время, четверть опрошенных (23%) говорят об обратном, и почти столько же (24%) считают, что в этом отношении ничего не изменилось.

Более половины россиян (56%) называют День Победы народным праздником, треть (35%) — государственным, и 6% — семейным. По словам 87% респондентов, в их семье есть те, кто воевал, участвовал в Великой Отечественной войне.

Как показало исследование, 29% россиян испытывают гордость и чувство патриотизма, когда слышат слова "Великая Отечественная война". У 18% эти слова ассоциируются с горем, болью и слезами, и 13% чувствуют радость победы. Большинство опрошенных (79%) сказали, что примут участие в мероприятиях, посвященные Дню Победы, и 18% отказались от этого.

Опрос был проведен 2 мая, в нем приняли участие 1,5 тысячи жителей 104 населенных пунктов из 53 регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.