"Дневник войны" руководителя обороны Заполярья перевели на норвежский

МУРМАНСК, 8 мая – РИА Новости. Уникальный исторический документ – "Дневник войны" Максима Ивановича Старостина, первого секретаря Мурманского обкома ВКП(б) и ключевой фигуры обороны Заполярья в годы Великой Отечественной войны, переведен для норвежских читателей, интересующихся общими страницами войны в Советском Заполярье и на севере Норвегии.
Страницы общей истории
"Дневник войны" легендарной личности для истории военного Заполярья Максима Старостина, который скрупулезно, день за днем описывал события военного времени в Мурманской области, был издан на русском языке в 2014 году. Познакомившись с ним, генеральный консул королевства Норвегии в Мурманске Уле Андерс Линдеман, решил обязательно перевести записки на норвежский, чтобы читатели королевства больше узнали о страшном военном времени и той роли, которую сыграли советские войска, освобождавшие северные территории Норвегии.
"События, описываемые в дневнике, — это страницы общей истории в жизни Советского Заполярья и Восточного Финнмарка. Борьба за освобождение в суровых северных условиях, исторические события и персонажи, — все это интересно и близко сердцу многим людям по обе стороны общей границы Норвегии и России", — уверен норвежский консул.
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске в сотрудничестве с Арктическим университетом Норвегии в городе Тромсё, Институтом всеобщей истории РАН, а также мурманским областным краеведческим музеем инициировало проект, результатом которого стало издание "Дневника войны" на норвежском языке.
© Фото : Елена Ищенко"Дневник войны" Максима Ивановича Старостина
"Дневник войны" Максима Ивановича Старостина
На переднем крае борьбы с фашизмом
Максим Старостин родился в бедной крестьянской семье. По рассказам его внучки Ирины Хмелевской, которая приехала в Мурманск на презентацию норвежского издания, он был старшим из пятерых детей и был вынужден зарабатывать на жизнь. В 1933-м году Старостин поступил в Военно-инженерную академию имени Куйбышева, а с 1 января 1939-го по решению ЦК ВКП(б) был переведен в Мурманскую область, где его назначили первым секретарем Мурманского обкома ВКП(б).
До начала войны молодой руководитель много сил прикладывал для развития экономики северного края и укрепления заполярных рубежей. Благодаря его усилиям, в 1941 году не были эвакуированы оборудование и материалы, необходимые для обороны области. Он создал легендарную Полярную дивизию, которая защитила Мурманск осенью 1941-го, организовал выпуск боеприпасов, добивался доставки в Мурманск зениток и самолетов и многого другого.
На период руководства Старостина Мурманской областью пришлись самые трудные — военные годы. Мурманчане стояли насмерть, защищая северные рубежи – враг, намеревавшийся захватить Мурманскую область в считанные дни, не смог даже перейти границу. Мурманск не был ни оккупирован, ни блокирован в годы войны, порт принимал знаменитые полярные конвои, имевшие огромное стратегическое значение. За это северяне заплатили высокую цену, а город, разрушенный почти до основания, спустя годы получил гордое звание "город–герой".
Осенью 1944 года советская армия гнала противника не только на своей территории, войска Красной Армии в результате Петсамо-Киркенесской операции вошли на территорию Норвегии и освободили Восточный Финнмарк. Чувство глубокой благодарности к советским солдатам жители северной Норвегии пронесли через все времена и даже в годы холодной войны и осложнения отношений на высоком политическом уровне не забывали о том, кому обязаны миром на своей земле.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖенские авиационные соединения были созданы по приказу Народного комиссариата обороны СССР 8 октября 1941 года. 586 истребительный полк был сформирован под командой знаменитой летчицы Марины Расковой. Полк принимал участие во всех основных сражения Великой Отечественной войны.
Женские авиационные соединения были созданы по приказу Народного комиссариата обороны СССР 8 октября 1941 года. 586 истребительный полк был сформирован под командой знаменитой летчицы Марины Расковой. Полк принимал участие во всех основных сражения Великой Отечественной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДесятки тысяч девушек во время войны не уходили с передовой, выполняя работу санинструкторов, вытаскивая под огнем противника раненых, которые были гораздо тяжелее их самих. На фото: санинструктор Валя Грибкова.
Десятки тысяч девушек во время войны не уходили с передовой, выполняя работу санинструкторов, вытаскивая под огнем противника раненых, которые были гораздо тяжелее их самих. На фото: санинструктор Валя Грибкова.
Девушки-снайперы были элитой Красной армии. Эта служба считалась почетной в том числе и из-за ее опасности: снайперов противник стремился не просто обезвредить, а уничтожить.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМножество девушек во время войны работали в штабах самых разных уровней - в том числе и в знаменитых женских авиаполках. Были штабистки, обеспечивавшие работу партизанского движения и другие направления операций. На фото: оператор и штурман 586-го истребительного авиационного полка в штабе наведения.
Множество девушек во время войны работали в штабах самых разных уровней - в том числе и в знаменитых женских авиаполках. Были штабистки, обеспечивавшие работу партизанского движения и другие направления операций. На фото: оператор и штурман 586-го истребительного авиационного полка в штабе наведения.
© РИА Новости . Иван ШагинПерейти в фотобанкМногие женщины во время войны проходили воинскую подготовку наравне с мужчинами. Всего за годы Великой Отечественной войны всевобуч (всеобщее военное обучение) прошли около 10 миллионов советских граждан. Правда женское ополчение рассматривалось как крайнее средство борьбы с врагом.
Многие женщины во время войны проходили воинскую подготовку наравне с мужчинами. Всего за годы Великой Отечественной войны всевобуч (всеобщее военное обучение) прошли около 10 миллионов советских граждан. Правда женское ополчение рассматривалось как крайнее средство борьбы с врагом.
Сумка с медикаментами - главное оружие девушек-санитарок, "воевавших" на переднем крае линии фронта.
В тылу женщинам приходилось не намного легче, чем на фронте. Работать на заводах приходилось и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк, в отличие от 586-го, был бомбардировочным соединением. Его летчицы использовали пикирующие бомбардировщики Пе-2 и за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб. На фото: Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Мария Долина.
Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк, в отличие от 586-го, был бомбардировочным соединением. Его летчицы использовали пикирующие бомбардировщики Пе-2 и за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб. На фото: Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Мария Долина.
Во время войны женщинам приходилось пилить лес, копать противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых территориях.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЧасто женщины занимали рабочие места ушедших на фронт мужчин. Это происходило даже в традиционно мужских профессиях. На фото: женщина-оператор на Бакинских нефтяных промыслах.
Часто женщины занимали рабочие места ушедших на фронт мужчин. Это происходило даже в традиционно мужских профессиях. На фото: женщина-оператор на Бакинских нефтяных промыслах.
Металлург - еще одна мужская профессия, ставшая женской в условиях нехватки рабочих рук.
Снайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-ей ударной армии Калининского фронта. Ей посвящена книга Константина Лапина "Девушка с винтовкой".
Не отрываясь от хозяйства, некоторые девушки становились наборщицами в партизанских отрядах. На фото: в подпольной типографии набирается текст для печати листовок.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВо время войны огромное количество девушек служило регулировщицами - как в армии, так и в милиции (ОРУД). Правда, как и многие другие военные специальности, эта после войны быстро перестала быть женской - нужно было предоставить рабочие места вернувшимся фронтовикам. На фото: военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
Во время войны огромное количество девушек служило регулировщицами - как в армии, так и в милиции (ОРУД). Правда, как и многие другие военные специальности, эта после войны быстро перестала быть женской - нужно было предоставить рабочие места вернувшимся фронтовикам. На фото: военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
Всю войну у станков на машиностроительных заводах женщины работали по две и даже по три смены в день.
Одна из участниц боев за освобождение Одессы.
Немцы называли советских бомбардировщиц "ночными ведьмами". Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили и техниками, и инженерами.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ то время пока мужчины сражались на войне женщинам в деревнях приходилось брать на себя заботу не только о доме, но и о хозяйстве.
В то время пока мужчины сражались на войне женщинам в деревнях приходилось брать на себя заботу не только о доме, но и о хозяйстве.
В условиях оккупации многие женщины уходили в партизанские отряды.
Тысячи девушек на войне работали связистками. В полной выкладке с комплектом оборудования они, как и санинструкторы, передвигались на переднем крае линии фронта.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖенское лицо было у многих соединений советской ПВО времен Великой Отечественной войны. И речь не только о тыловой ПВО - например, Москвы - но и о фронтовых частях. На фото: зенитчица Татьяна Шморгунова.
Женское лицо было у многих соединений советской ПВО времен Великой Отечественной войны. И речь не только о тыловой ПВО - например, Москвы - но и о фронтовых частях. На фото: зенитчица Татьяна Шморгунова.
Долгий путь к читателю
Внучка Старостина Ирина Юрьевна Хмелевская признается, что после издания самой рукописи перевод дневников на норвежский язык стал одним из главных событий ее жизни.
Попытка издания дневника стала главным делом жизни отца Хмелевской Юрия Максимовича, который долгие годы пытался познакомить читателей с военной историей, рассказанной одним из главных фигур обороны Заполярья.
Однако издавать записки в том виде, в каком они существовали – с "ненужными" как тогда казалось чиновникам, деталями, несколько десятилетий никто не соглашался. А крупные издательства в то время публиковали мемуары крупных военачальников. Юрий Старостин так и не смог увидеть изданный "Дневник войны".
Дневник увидел свет только в 2014 году, благодаря мурманскому писателю Владимиру Семенову. Он подготовил рукопись к изданию и убедил всех, от кого это зависело, в особой важности и ценности этих записок, которые, как он считал, "сохранили живое дыхание именно того, "порохового" времени".
Ирина Хмелевская задается вопросом – зачем ее дед, который до войны никогда не вел дневников, с такой тщательностью описывал события военного времени.
Хмелевская приводит фразу из дневника Старостина: "Думаю, что в будущем историки объективно исследуют работу областной партийной организации в годы войны, и народ по достоинству оценит вклад трудящихся Мурманска и области в дело достижения победы над фашистской Германией". "Значит, для будущих поколений, для истории писал", — делает вывод Хмелевская.
Она очень сожалеет о том, что ей не пришлось встретиться с дедом, и до определенного времени она не слишком много о нем знала. "Мой отец не посвящал меня в свою работу, он считал, что мне это неинтересно. Хочется пожелать нашему поколению — у нас есть дети, и когда мы делаем важные дела для мира, надо привлекать детей, рассказывать им больше, воспитывать их так, чтобы они понимали значение этих дел для истории", — считает Хмелевская.
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкЛегкий танк Т-26 - основная ударная сила бронетанковых сил РККА в конце 1930-х годов, к 1941 году устарел и не мог, как более новые и мощные Т-34 и КВ, выигрывать танковые дуэли с силами вермахта. Большинство "двадцать шестых" не пережили первого года войны, но именно они, часто ценой жизни экипажей, закрыли врагу дорогу к Москве.
Легкий танк Т-26 - основная ударная сила бронетанковых сил РККА в конце 1930-х годов, к 1941 году устарел и не мог, как более новые и мощные Т-34 и КВ, выигрывать танковые дуэли с силами вермахта. Большинство "двадцать шестых" не пережили первого года войны, но именно они, часто ценой жизни экипажей, закрыли врагу дорогу к Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРазработанный в 1939 - 1941 годах бронированный штурмовик Ил-2 с пушечным вооружением конструкции КБ Ильюшина оказался одной из лучших боевых машин Второй Мировой войны. До конца 1942 года Ил-2 выпускались одноместными, однако потери самолетов из-за отсутствия бортстрелка были достаточно велики, и в модификации Ил-2М двухместная кабина появилась, пусть и не целиком защищенная бронекорпусом. Полноценная защита у второго члена экипажа появилась лишь в 1944 году, на модели Ил-10.
Разработанный в 1939 - 1941 годах бронированный штурмовик Ил-2 с пушечным вооружением конструкции КБ Ильюшина оказался одной из лучших боевых машин Второй Мировой войны. До конца 1942 года Ил-2 выпускались одноместными, однако потери самолетов из-за отсутствия бортстрелка были достаточно велики, и в модификации Ил-2М двухместная кабина появилась, пусть и не целиком защищенная бронекорпусом. Полноценная защита у второго члена экипажа появилась лишь в 1944 году, на модели Ил-10.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУ Красной Армии был лучший средний танк Второй Мировой войны - Т-34. Эта универсальная машина разработки Михаила Кошкина превосходила всех соперников по скорости, маневренности и проходимости. Вооружение на танках модернизировалось с повышением их мощности - в конце войны на "тридцатьчетверку" ставили пушки калибра 85 мм. Т-34 был основным танком Советской Армии до конца 1940-х годов, а в некоторых армиях мира эти машины в строю и по сей день.
У Красной Армии был лучший средний танк Второй Мировой войны - Т-34. Эта универсальная машина разработки Михаила Кошкина превосходила всех соперников по скорости, маневренности и проходимости. Вооружение на танках модернизировалось с повышением их мощности - в конце войны на "тридцатьчетверку" ставили пушки калибра 85 мм. Т-34 был основным танком Советской Армии до конца 1940-х годов, а в некоторых армиях мира эти машины в строю и по сей день.
© Фото : Public domainЛидер эскадренных миноносцев - быстроходный (42,5 узлов) и достаточно тяжело вооруженный корабль - был заказан в Италии в середине 1930-х годов и вступил в строй уже после начала Второй Мировой. Его достройка и дооснащение продолжались до июля 1941 года, когда, выйдя из дока в Николаеве, лидер сразу начал боевую службу на Черном море. В 1941 году "Ташкент" участвовал в оборонительных и эвакуационных операциях в Одессе, а 1942 году - в обороне Севастополя. Потоплен в ходе авианалета 27 июня 1942 года.
Лидер эскадренных миноносцев - быстроходный (42,5 узлов) и достаточно тяжело вооруженный корабль - был заказан в Италии в середине 1930-х годов и вступил в строй уже после начала Второй Мировой. Его достройка и дооснащение продолжались до июля 1941 года, когда, выйдя из дока в Николаеве, лидер сразу начал боевую службу на Черном море. В 1941 году "Ташкент" участвовал в оборонительных и эвакуационных операциях в Одессе, а 1942 году - в обороне Севастополя. Потоплен в ходе авианалета 27 июня 1942 года.
© РИА Новости . ПашинПерейти в фотобанкНа момент начала войны основным истребителем РККА был И-16 конструкции Поликарпова - боевая машина середины 1930-х годов, первый в мире скоростной истребитель-моноплан с убирающимися шасси. В воздушном бою он проигрывал новейшим немецким машинам. И-16 включили в так называемое "Звено СПБ" Вахмистрова: их несли на внешней подвеске тяжелые бомбардировщики предыдущего поколения ТБ-3. Дневные вылеты этих тихоходных машин были катастрофическими (эпизод уничтожения звена ТБ-3 в июле 1941 года описан Константином Симоновым в романе "Живые и мертвые"), однако как ночные бомбардировщики ТБ-3 успешно воевали до 1945 года.
На момент начала войны основным истребителем РККА был И-16 конструкции Поликарпова - боевая машина середины 1930-х годов, первый в мире скоростной истребитель-моноплан с убирающимися шасси. В воздушном бою он проигрывал новейшим немецким машинам. И-16 включили в так называемое "Звено СПБ" Вахмистрова: их несли на внешней подвеске тяжелые бомбардировщики предыдущего поколения ТБ-3. Дневные вылеты этих тихоходных машин были катастрофическими (эпизод уничтожения звена ТБ-3 в июле 1941 года описан Константином Симоновым в романе "Живые и мертвые"), однако как ночные бомбардировщики ТБ-3 успешно воевали до 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанк"Эмка" - основной легковой автомобиль Горковского завода ГАЗ-М1 - выпускалась с 1936 по 1946 год, в последние 5 лет в модификации 11-76 с шестицилиндровым двигателем. В основе модели - модернизированная советскими инженерами конструкция Ford V8 1934 года с четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль показал себя чрезвычайно надежным и проходимым, а также, что было важно в военных условиях, неприхотливым.
"Эмка" - основной легковой автомобиль Горковского завода ГАЗ-М1 - выпускалась с 1936 по 1946 год, в последние 5 лет в модификации 11-76 с шестицилиндровым двигателем. В основе модели - модернизированная советскими инженерами конструкция Ford V8 1934 года с четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль показал себя чрезвычайно надежным и проходимым, а также, что было важно в военных условиях, неприхотливым.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОдним из лучших истребителей отечественных ВВС был Ла-5 КБ Лавочкина. В основе его конструкции лежит машина ЛаГГ-3 с фюзеляжем из так называемой дельта-древесины. Мощность двигателя самолета повысили, приспособив вместо мотора водяного охлаждения "воздушник" мощностью 1700 л.с. Ла-5 на равных боролся с "Мессершмиттами" и "Фокке-Вульфами" люфтваффе. Именно на этих самолетах летали Иван Кожедуб и прототип главного героя "Повести о настоящем человеке" Алексей Маресьев.
Одним из лучших истребителей отечественных ВВС был Ла-5 КБ Лавочкина. В основе его конструкции лежит машина ЛаГГ-3 с фюзеляжем из так называемой дельта-древесины. Мощность двигателя самолета повысили, приспособив вместо мотора водяного охлаждения "воздушник" мощностью 1700 л.с. Ла-5 на равных боролся с "Мессершмиттами" и "Фокке-Вульфами" люфтваффе. Именно на этих самолетах летали Иван Кожедуб и прототип главного героя "Повести о настоящем человеке" Алексей Маресьев.
© РИА Новости . Борис КудояровПерейти в фотобанкТяжелые танки нового поколения ИС ("Иосиф Сталин") пришли на смену мощным КВ ("Клим Ворошилов"), появившимся еще до войны. Хорошее бронирование и приличные ходовые качества были дополнены мощнейшим 122-мм орудием, беспрецедентным для танков того времени. С ИСами Красная Армия вошла в Берлин. На вооружении Советской, а потом и Российской Армии эти танки стояли до 1995 года.
Тяжелые танки нового поколения ИС ("Иосиф Сталин") пришли на смену мощным КВ ("Клим Ворошилов"), появившимся еще до войны. Хорошее бронирование и приличные ходовые качества были дополнены мощнейшим 122-мм орудием, беспрецедентным для танков того времени. С ИСами Красная Армия вошла в Берлин. На вооружении Советской, а потом и Российской Армии эти танки стояли до 1995 года.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМосковский трехтонный грузовик Зис-5 был одной из главных "рабочих лошадок" армии на протяжении войны. По грузоподъемности и проходимости он уступал лишь американскому "Студебеккеру". Конструкция "Захара" - так его прозвали фронтовые шоферы - была простой и неприхотливой, не требовала (в отличие от немецких машин) квалифицированного сервиса. ЗиС-5 продолжали выпускать в Москве, а после на Уральском филиале завода, до середины 1950-х годов.
Московский трехтонный грузовик Зис-5 был одной из главных "рабочих лошадок" армии на протяжении войны. По грузоподъемности и проходимости он уступал лишь американскому "Студебеккеру". Конструкция "Захара" - так его прозвали фронтовые шоферы - была простой и неприхотливой, не требовала (в отличие от немецких машин) квалифицированного сервиса. ЗиС-5 продолжали выпускать в Москве, а после на Уральском филиале завода, до середины 1950-х годов.
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/AltvaterРазработанные компанией "Хеншель" в 1942 году тяжелые танки "Тигр" немедленно были направлены на Восточный фронт. Эта машина была примерно вдвое дороже любого танка времен Второй Мировой. Однако тяжелый танк был необходим гитлеровцам, чтобы бороться с советскими КВ и Т-34, в бою с которыми не могли устоять немецкие танки предыдущих выпусков. На "Тигры" устанавливалась пушка калибра 88мм, превосходившая 85-мм орудие тяжелых советских танков. Именно для борьбы с "Тиграми" Красной Армии потребовался более мощный танк ИС-2.
Разработанные компанией "Хеншель" в 1942 году тяжелые танки "Тигр" немедленно были направлены на Восточный фронт. Эта машина была примерно вдвое дороже любого танка времен Второй Мировой. Однако тяжелый танк был необходим гитлеровцам, чтобы бороться с советскими КВ и Т-34, в бою с которыми не могли устоять немецкие танки предыдущих выпусков. На "Тигры" устанавливалась пушка калибра 88мм, превосходившая 85-мм орудие тяжелых советских танков. Именно для борьбы с "Тиграми" Красной Армии потребовался более мощный танк ИС-2.
© РИА Новости . Михаил ОзерскийПерейти в фотобанкСредние подводные лодки типа "Щука" строились в Ленинграде с 1932 по 1941 год (несколько последних вступили в строй уже после войны). Это дизель-электрические субмарины, отличавшиеся простотой и дешевизной в постройке, а также выдающейся живучестью и хорошей маневренностью. Из 44 "Щук", принявших участие в Великой Отечественной войне, 31 погибла.
Средние подводные лодки типа "Щука" строились в Ленинграде с 1932 по 1941 год (несколько последних вступили в строй уже после войны). Это дизель-электрические субмарины, отличавшиеся простотой и дешевизной в постройке, а также выдающейся живучестью и хорошей маневренностью. Из 44 "Щук", принявших участие в Великой Отечественной войне, 31 погибла.
© РИА Новости . ДобровольскийПерейти в фотобанкЛегкий внедорожник с упрощенным кузовом, способный не только перевозить людей и мелкие грузы, но и буксировать легкие орудия, ГАЗ-67 был построен с учетом испытаний американского "виллиса", но на платформе и по технологиям ГАЗ. Машина получилась вполне конкурентоспособной: в некоторых регионах России ГАЗ-67 использовались до 1990-х годов.
Легкий внедорожник с упрощенным кузовом, способный не только перевозить людей и мелкие грузы, но и буксировать легкие орудия, ГАЗ-67 был построен с учетом испытаний американского "виллиса", но на платформе и по технологиям ГАЗ. Машина получилась вполне конкурентоспособной: в некоторых регионах России ГАЗ-67 использовались до 1990-х годов.
© Фото : Bundesarchiv/BoyerВпервые основной истребитель гитлеровской Германии Мессершмитт 109 был показан публике на церемонии открытия Олимпиады-1936. На тот момент это была машина, превосходившая истребители всех вероятных противников Третьего рейха. Затем мощные, скоростные и высотные истребители, сравнимые с "Мессером", появились и в других странах. Однако до 1945 года Ме-109, переживший несколько модернизаций, оставался конкурентоспособным. На вооружении некоторых стран "Мессеры" стояли до конца 1950-х годов.
Впервые основной истребитель гитлеровской Германии Мессершмитт 109 был показан публике на церемонии открытия Олимпиады-1936. На тот момент это была машина, превосходившая истребители всех вероятных противников Третьего рейха. Затем мощные, скоростные и высотные истребители, сравнимые с "Мессером", появились и в других странах. Однако до 1945 года Ме-109, переживший несколько модернизаций, оставался конкурентоспособным. На вооружении некоторых стран "Мессеры" стояли до конца 1950-х годов.
© РИА Новости . Игорь МихалевПерейти в фотобанкГорьковская "полуторка" - прежде всего, в варианте ММ с шестицилиндровым двигателем - не уступала в живучести "Захару" (ЗиС-5), а по маневренности и неприхотливости даже превосходила его. В основе ее конструкции - грузовик Ford AA образца конца 1930-х годов. Этот автомобиль, основательно модернизированный советскими инженерами, работал в народном хозяйстве еще десятилетия после войны.
Горьковская "полуторка" - прежде всего, в варианте ММ с шестицилиндровым двигателем - не уступала в живучести "Захару" (ЗиС-5), а по маневренности и неприхотливости даже превосходила его. В основе ее конструкции - грузовик Ford AA образца конца 1930-х годов. Этот автомобиль, основательно модернизированный советскими инженерами, работал в народном хозяйстве еще десятилетия после войны.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкТ-II - один из основных танков вермахта в 1941 году - был разработан еще в 1934 году. Как и советский Т-26, этот танк к началу боевых действий на Восточном фронте уже был устаревшим и никак не мог быть равным соперником Т-34. Впрочем, и Т-26 его превосходил по основным параметрам. Тем не менее, именно эти танки составляли 38% бронированной армады, устремившейся на Москву в 1941 году.
Т-II - один из основных танков вермахта в 1941 году - был разработан еще в 1934 году. Как и советский Т-26, этот танк к началу боевых действий на Восточном фронте уже был устаревшим и никак не мог быть равным соперником Т-34. Впрочем, и Т-26 его превосходил по основным параметрам. Тем не менее, именно эти танки составляли 38% бронированной армады, устремившейся на Москву в 1941 году.
© Фото : Bundesarchiv/ReschenbergГрузовики Opel Blitz Maultier первого поколения выпускались в Германии с 1930 года и прошли модернизацию в 1937. Maultier - полноприводная полугусеничная модификация повышенной проходимости. Такой грузовик мог забираться в гору с уклоном до 70%. Это был самый выпускаемый грузовик в Германии: более 82 тысяч экземпляров. На Восточном фронте он был не редкостью, в первые несколько лет после войны его поставляли и в СССР как трофей.
Грузовики Opel Blitz Maultier первого поколения выпускались в Германии с 1930 года и прошли модернизацию в 1937. Maultier - полноприводная полугусеничная модификация повышенной проходимости. Такой грузовик мог забираться в гору с уклоном до 70%. Это был самый выпускаемый грузовик в Германии: более 82 тысяч экземпляров. На Восточном фронте он был не редкостью, в первые несколько лет после войны его поставляли и в СССР как трофей.
© Фото : Bundesarchiv/RompelВведенный в строй в 1939 году "Юнкерс-88" был одним из самых универсальных самолетов Второй Мировой. Он мог использоваться и как ночной истребитель, и как легкий пикирующий бомбардировщик, и как штурмовик. Впрочем, ни в одном из этих качеств он не был "мировым чемпионом".
Введенный в строй в 1939 году "Юнкерс-88" был одним из самых универсальных самолетов Второй Мировой. Он мог использоваться и как ночной истребитель, и как легкий пикирующий бомбардировщик, и как штурмовик. Впрочем, ни в одном из этих качеств он не был "мировым чемпионом".
© Фото : Bundesarchiv/Wolff/AltvaterНемецкий военный автомобиль Kubelwagen, разработанный Фердинандом Порше в 1936 году, был фактически военной версией "Фольксвагена" - знаменитый "жук" проектировали в те же годы, что автомобиль для счастливых немцев Третьего рейха. Легкий армейский внедорожник заднемоторной компоновки выпускался до 1945 года, после чего военную машину сменила гражданская.
Немецкий военный автомобиль Kubelwagen, разработанный Фердинандом Порше в 1936 году, был фактически военной версией "Фольксвагена" - знаменитый "жук" проектировали в те же годы, что автомобиль для счастливых немцев Третьего рейха. Легкий армейский внедорожник заднемоторной компоновки выпускался до 1945 года, после чего военную машину сменила гражданская.
© РИА Новости . Алексей МежуевПерейти в фотобанкВ Великой Отечественной войне на море довелось участвовать и кораблям, строившимся еще для Первой мировой. Таковы легкие крейсера типа "Светлана", заложенные в 1913 году. Головной корабль серии в 1940-е годы назывался "Красный Крым", а имя "Красный Кавказ" получил легкий крейсер, заложенный как "Адмирал Лазарев".
В Великой Отечественной войне на море довелось участвовать и кораблям, строившимся еще для Первой мировой. Таковы легкие крейсера типа "Светлана", заложенные в 1913 году. Головной корабль серии в 1940-е годы назывался "Красный Крым", а имя "Красный Кавказ" получил легкий крейсер, заложенный как "Адмирал Лазарев".
Живое дыхание времени
Свидетели военных событий и историки, кажется, исследовали каждый день Великой Отечественной войны. Издано множество мемуаров, рассказов, писем и воспоминаний о том времени. Ценность дневникового жанра – в сиюминутности, в пойманном мгновении – живом, свежем, настоящем. Таких записок времен войны сохранилось совсем немного – возможно, потому, что поле боя – не лучшее место для литературных упражнений.
Максим Старостин фиксировал едва ли не каждый день, прожитый на войне. Как отмечает мурманский историк Алексей Киселев, это не мемуары, а дневниковые записи, сделанные в день события – карандашом и чернилами, в блокнотах и тетрадях.
"Простота изложения — не официальная, а чисто человеческая оценка происходившего. Старостин пишет обо всем – о сообщениях с фронтов Заполярья, о партизанском движении, о допросах немецких военнопленных, о почте из Москвы, телефонных звонках, встречах с товарищами, поездках на фронт, по области, в столицу и даже о погоде. В дневнике записи о здоровье, о жене и сыне, об отдыхе и бомбежках, о радостях и обидах", — отмечает историк, который уверен, что все это будет близко и интересно жителям Восточного Финнмарка.
Есть в "Дневнике" и одна загадка, которую историки и потомки Старостина до сих пор не разгадали. Записи об одном из главных периодов войны на севере – подготовке и проведении Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года — исчезли. В свой приезд в Заполярье Хмелевская выяснила в архиве, что дед находился в Мурманске большую часть того времени. Куда подевались записи – неизвестно: то ли были изъяты органами, то ли потерялись, то ли сам Старостин отдал их кому-то на время.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЛетчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.
Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.
Знамя Победы над Берлином. 2 мая 1945 года.
Военный фотокорреспондент Евгений Халдей 1418 дней войны прошел с камерой "Leica" от Мурманска до Берлина.
Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. 1 августа 1942 года.
Жители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Через много лет Евгений Халдей разыскал героиню снимка "Первый день войны" Анну Трушкину. 1 сентября 1981 года.
Советские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани в Севастополе. 2 мая 1944 года.
Первый секретарь ЦК КП Кубы, премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого. 21 октября 1963 года.
Трофейные шестиствольные минометы в Вене. 19 апреля 1945 года.
Члены экипажа атомохода "Ленин" на лыжной прогулке во время короткой стоянки корабля во льдах Арктики. 1 февраля 1960 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСнайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.
Снайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.
Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года.
Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. 12 апреля 1944 года.
Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. 1 октября 1944 года.
Советские бойцы в австрийском селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений. 26 апреля 1945 года.
Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем. 1 апреля 1944 года.
Ветеран турецкой войны беседует с девушками в болгарском городе, освобожденном от фашистов войсками Красной армии. 24 сентября 1944 года.
В одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, 13 февраля 1945 года.
Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине. 1 мая 1945 года.
Немецкий планер врезался в дом на улице Аттилы, район Буды, Венгрия. 1 марта 1945 года.
Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье. 1 июня 1942 года.
Оружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом. 1 сентября 1942 года.
Соединения 3-го Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. 1 сентября 1944 года.
Поражение японцев на Дальнем Востоке: капитуляция войск Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции. 20 августа 1945 года.
На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Халдея.
Свидетельство эпохи
Как отметил председатель комитета по культуре Мурманской области Сергей Ершов, дневник выходит в сложное время, когда во многих странах происходит переоценка итогов Второй мировой войны, роли вооруженных сил Советского Союза в той войне.
"Генконсул Норвегии инициировал издание книги, которое будет неким откровением для западного читателя. Сам факт издания книги – событие международного уровня, это момент истины и для населения Норвегии, и в целом для западного мира", — считает Ершов.
Консул Йорген Йоргенсен также отметил, что в истории Норвегии есть страницы, которые не освещались должным образом и даже замалчивались. "Издание дневника Старостина является нашим вкладом в более полное и объективное освещение событий суровых военных лет. Это уникальный исторический источник. Это малоизвестные страницы истории в Норвегии", — отметил представитель норвежского консульства.
Норвежское издание дневников стало подарком Мурманску к 100-летнему юбилею. Свой подарок Мурманску сделала и внучка Старостина – она передала краеведческому музею ряд документов, в том числе подлинную метрику Максима Старостина, а также личный портсигар первого секретаря обкома.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Советские солдаты форсируют водный рубеж. Северо-Западный фронт.
Женщины-ополченцы, кадр из документального фильма "Москвичи в 1941 году".
Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.
Бригада братьев Зайцевых ремонтирует танки, уходящие на фронт.
Семья уходит из родного дома.
© РИА Новости . Олег КноррингПерейти в фотобанкНемецкий самолет "Ju 88" был сбит 25 июля 1941 советскими летчиками 3-го истребительного авиакорпуса в районе Истры и совершил вынужденную посадку. Через пять дней этот самолёт установили на площади Свердлова для всеобщего обозрения.
Немецкий самолет "Ju 88" был сбит 25 июля 1941 советскими летчиками 3-го истребительного авиакорпуса в районе Истры и совершил вынужденную посадку. Через пять дней этот самолёт установили на площади Свердлова для всеобщего обозрения.
Зенитчики на страже города.
Военные корреспонденты армейской газеты "Защитник Родины" готовят статьи для очередного выпуска газеты.
Зенитная батарея у Исаакиевского собора в Ленинграде.
Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы, захваченном дивизией. Ленинградский фронт.
Бойцы разгружают грузовик с бомбами на военном аэродроме.
Охрана московского неба, август 1941 года.