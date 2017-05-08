Синоптики рассказали о погоде в Москве в День Победы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Прохладная погода ожидает Москву в День Победы, температура не поднимется выше +7 градусов, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

"Сегодня и завтра в столичном регионе погоду будет определять циклон, именно поэтому выпадает значительное количество осадков. За прошедшую ночь в Москве выпало от трех до 12 миллиметров в виде дождя вперемешку с мокрым снегом", — отметил специалист метеобюро.

За счет северных потоков воздуха максимальная температура сегодня — в пределах +5… +7 градусов. В ночь на 9 мая атмосферное давление начнет расти, в облаках могут появляться просветы.

"Температура в утренние часы понизится до —1… +1 градуса. Местами может даже образоваться ледок. Завтра погода все-таки будет улучшаться: облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами, температура воздуха днем повысится до 5-7 градусов тепла", — добавили в метеобюро.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что экипажи Воздушно-космических сил РФ в День Победы разгонят облака над Москвой и Московской областью. Для этого задействуют девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации.

Прогноз погоды >>