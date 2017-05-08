В Москве за сутки может выпасть до 70% месячной нормы осадков

Женщины во время дождя на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Женщины во время дождя на одной из улиц Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. До 70% месячной нормы осадков может выпасть в столичном регионе за сутки; погода начнет налаживаться в ночь на 9 мая, в День Победы в Москве осадки будут незначительными, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"По предварительным прогнозам, в городе за сутки может выпасть 35,5 миллиметра осадков, это почти 70% от того, что обычно бывает за весь май, причем часть осадков ожидается в виде снега", — сообщил специалист центра, отметив, что норма для мая в Москве составляет 51 миллиметр.

По данным синоптиков, такое количество осадков может побить рекорд 1922 года: тогда за сутки выпало более 35 миллиметров осадков. Наибольшее количество осадков ожидается во второй половине дня.

Уже в ночь на 9 мая интенсивность осадков начнет снижаться, в День Победы в Москве ожидается выпадение всего нескольких десятых миллиметра.