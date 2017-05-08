В Хабаровске составили Орден Отечественной войны из 521 автомобиля

ХАБАРОВСК, 8 мая — РИА Новости. Орден Отечественный войны и цифру "9" составили из 521 машины автомобилисты Хабаровска в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости в понедельник один из организаторов акции.

"Флэшмоб состоялся вечером в воскресенье на площадке у Ерофей-Арены в Хабаровске. В акции приняли участие 521 автомобиль. Машины выстроились в форме Ордена Отечественной войны с десятью лучами, серпом и молотом внутри, а также цифры девять в честь Дня Победы 9 мая", — сообщил организатор.

По его словам, на построение у участников ушло около четырех часов. После того, как все машины заняли свои места, они включили фары и аварийные огни. Не исключено, что эта акция войдет в Книгу рекордов России.

Орден Великой Отечественной войны — первая советская награда периода Великой Отечественной войны. Утвержден в мае 1942 года и имел две степени. Статут предполагает награждение военнослужащих всех родов войск, включая бойцов и командиров партизанских отрядов. Награждение производится за храбрость, стойкость и мужество, а также особую роль в успехе боевых операций.