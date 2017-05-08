На Дальнем Востоке за сутки сгорело около 128 гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Около 128 гектаров леса за сутки сгорело на Дальнем Востоке, сообщил департамент лесного хозяйства по ДФО.

В субботу сообщалось, что за сутки в регионе огнем пройдено свыше 1,7 тысячи гектаров.

"В минувшие сутки в ДФО возникло девять новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 10 очагов на площади 128 гектаров, из них четыре на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия) на площади 99 гектаров и шесть в Приморье на площади 29 гектаров", — говорится в сообщении.

К утру 8 мая потушено пять пожаров, продолжают гореть еще пять: три в Якутии и два в Приморском крае.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО возникло 675 лесных пожаров на площади 102,6 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 581, но на большей площади — 303,5 тысячи гектаров.