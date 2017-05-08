Мемориалу Могила Неизвестного солдата исполняется 50 лет

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мемориальному архитектурному ансамблю Могила Неизвестного солдата в понедельник исполняется 50 лет. Об истории "объекта культурного наследия №1", его значении и сохранности рассказали РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и официальный представитель ФСО Сергей Девятов.

Имя его неизвестно

"Прежде всего хочу подчеркнуть, что традиция Могилы Неизвестного солдата родилась еще в годы Первой мировой войны в европейских странах, в 1920 году в Лондоне и Париже, а затем и в других столицах стран, участвовавших в боях, стали создаваться могилы неизвестного солдата, как дань памяти погибшим воинам", — рассказал Мягков.

Мягков напомнил, что вопрос о создании общефедерального памятника Неизвестному солдату в Москве встал в 1966 году.

"Большую роль сыграл Николай Егорычев, первый секретарь московского комитета партии, который обратился с идеей установить монумент у стен Кремля к (председателю совета министров СССР) Алексею Николаевичу Косыгину и (генеральному секретарю СССР) Леониду Ильичу Брежневу. Решение об установке памятника было принято. Однако проблемой было решить, как выбрать этого неизвестного солдата, пропавшего без вести", — добавил Мягков.

Историк отметил, что именно в тот момент под Москвой в районе деревни Крюково шла стройка нового города Зеленоград и были найдены захоронения советских солдат.

"Была проведена экспертиза останков — неизвестный солдат был в шинели, было ясно, что он рядовой, у него был ремень, что означало, что он не военнопленный, так как у них ремни отбирали, и он погиб на территории, где велись ожесточенные бои за оборону Москвы. Документов при нем не было обнаружено, так как тогда красноармейские книжки и солдатские медальоны были далеко не у всех по объективным причинам", — продолжил Мягков.

В декабре 1966 года, в 25-летнюю годовщину разгрома немцев под Москвой, было решено перезахоронить останки у Кремлевской стены.

"Когда останки перевозили к Кремлю по Ленинградскому шоссе, на всем протяжении пути у дороги стояли люди, многие из них плакали. В честь этого события на Манежной площади был организован торжественный митинг, в котором участвовал маршал Константин Рокоссовский, командующий 16-й армией, в которой и состоял погибший неизвестный солдат. После митинга гроб был перенесен в Александровский сад. А 8 мая 1967 года на этом месте был открыт мемориал и Вечный огонь, который зажег лично Леонид Ильич Брежнев", — рассказал историк.

50-летие Вечного огня

В понедельник в Москве у Кремлевской стены пройдет торжественная церемония, посвященная 50-летию со дня первого зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата. В 13.00 у мемориально-архитектурного ансамбля Могила Неизвестного солдата начнутся торжественные мероприятия с инсценировкой событий 1967 года, когда Вечный огонь был впервые зажжен. Участие в ней примут, в том числе, ветераны.

Как уточнила ранее РИА Новости заместитель гендиректора по связям с общественностью АО "Мосгаз" Дарья Распопова, церемония пройдет при помощи самого первого факела, которым был зажжен огонь в 1967 году.

На время регламентных работ Вечный огонь будет перенесен ветеранами и Героями России на временную горелку (которая представляет точную копию звезды на мемориале), расположенную на бронетранспортере. Затем в торжественной обстановке пламя будет возвращено обратно. По окончании церемонии состоится малый парад.

Распопова пояснила, что обслуживание горелки Вечного огня в Александровском саду — очень ответственный процесс, который требует постоянного внимания.

"Пламя мемориала вот уже 50 лет не может задуть ветер, засыпать снег и залить дождь. Оно негасимо. Тем не менее, это не чудо, а сложное техническое устройство, которое нуждается в регулярном техосмотре. Профилактика Вечного огня проводится каждый месяц, а визуальный осмотр проводится ежедневно", — сказала она.

Горелка, на которую будет временно перенесен огонь, тоже имеет свою историю. Именно с ее помощью в 2010 году Вечный огонь вернулся после реконструкции мемориала со своего временного пребывания на Поклонной горе в Александровский сад.

Объект №1

Сегодня Могила Неизвестного солдата внесена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия под номером один.

"В этом году исполняется полвека Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, — сказал РИА Новости глава департамента культуры Москвы. — В свое время, когда я возглавлял Росохранкультуры, мы впервые начинали вести Единый государственный реестр объектов культурного наследия нашей страны. И тогда возник вопрос, какой, собственно, памятник получит первый номер: а это серьезное дело, с чего начнется наш федеральный реестр, первый номер — знаковый".

По его словам, по этому вопросу было много дискуссий, споров и обсуждений.

"И тогда я сказал: "Я думаю, я всех помирю, я знаю памятник, который точно ни у одного нормального нашего соотечественника не вызовет никаких вопросов — это Могила Неизвестного солдата. И еще я сказал, что если у кого-то есть вопросы, то мне они неинтересны. Я подписал приказ, присвоив первый номер Могиле Неизвестного солдата в реестре объектов культурного наследия. И я горжусь, что мне довелось принять это верное и справедливое решение", — добавил Кибовский.

Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов подчеркнул, что День Победы особенный для каждой российской семьи и у всех нас одна общая задача. "Наша общая задача — сохранить память о тех страшных событиях на века, чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы не повторилось возрождение фашизма", — сказал Неверов.

Почетный караул

Пост №1 почетного караула был перенесен от мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата в 1997 году в соответствии с указом президента России.

Как пояснил РИА Новости официальный представитель ФСО, доктор исторических наук Сергей Девятов, "когда был выставлен первый почетный пост, в нем было четыре человека, стоявшие "квадратом", теперь же — парный пост".

"По одному человеку стоят справа и слева от Вечного огня. Там были установлены легковозводимые конструкции, уберегающие от снега и дождя", — сказал он.

Нынешняя церемония, по словам Девятова, существует с 2009 года.

"Пост выставляется в дневное время суток — с 8.00 до 20.00. Смена караульных происходит один раз в час. К роте специального караула предъявляются совсем другие требования — по подготовке, физической форме, росту. Эта рота — классическая визитная карточка президентского полка. Они участвуют в крупных мероприятиях, в том числе "Спасская башня", церемония развода пеших конных караулов на Соборной площади", — добавил он.

Девятов напомнил, что несколько лет назад на мемориальном комплексе Могила Неизвестного солдата был проведен весь комплекс работ, "все имевшиеся моменты были устранены, и на сегодняшний день это абсолютно работоспособный механизм".

Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова рассказала РИА Новости, что перед Днем Победы на мемориале были проведены профилактические работы.

"Управление делами президента совместно с предприятием "Мосгаз" провели профилактические работы на мемориале. В частности, была проверена мощность огня", — сказала Крылова.

По ее словам, управделами также провело уборку территории, прилегающей к мемориалу, и озеленение в Александровском саду.

На сегодняшний день к Могиле Неизвестного солдата в составе Общенационального мемориала воинской славы ежегодно в дни памяти, посвященные Великой Отечественной войне, возлагаются венки и цветы президент РФ, главы иностранных государств и правительств, государственные и общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны. Также ежегодно 9 мая кадры с могилы Неизвестного солдата и Вечного огня традиционно сопровождают минуту молчания в день празднования Победы в Великой Отечественной войне.