В Тверской области перезахоронили останки более тысячи бойцов Красной Армии

ВОРОНЕЖ, 7 мая — РИА Новости. Останки более 1 тысячи солдат и офицеров Красной Армии, погибших под Ржевом, торжественно перезахоронили в Тверской области, сообщает правительство региона.

Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" стартовала в Тверской области 26 апреля. Полевой лагерь был разбит неподалеку от деревень Кокошкино и Есемово Ржевского района. По последним данным, всего за две недели работы экспедиции были подняты останки более 300 красноармейцев. Установлены имена воинов из Тверской, Новосибирской, Свердловской, Орловской областей, республики Татарстан и других регионов, а также Украины.

"Седьмого мая… на мемориальном кладбище "Парк мира и примирения" прошла церемония захоронения останков советских воинов, поднятых во время экспедиции и в прошлые годы на территории Ржевского района. В торжественной обстановке захоронили останки более 1000 солдат и офицеров", — говорится в сообщении.

По данным областного правительства, в числе перезахороненных 7 мая — около 200 останков, обнаруженных в 2017 году.

Утром в воскресенье, во время подготовки к торжественным мероприятиям, в "Парке мира и примирения" была обнаружена 50-килограммовая авиабомба времен Великой Отечественной войны. Как информируют областные власти, снаряд вывезли на полигон в Ржевском районе и обезвредили сотрудники МЧС.