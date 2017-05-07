В ОП просят ОБСЕ дать оценку запрету на въезд в Киев журналистов из России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Комиссия по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Общественной палаты РФ обратилась к представителю ОБСЕ по свободе СМИ с просьбой дать публичную оценку действиям украинских властей, запретивших въезд в страну аккредитованным на "Евровидение" российским журналистам, сообщила РИА Новости глава комиссии Елена Сутормина.
Общественники, со своей стороны, считают, что "это политические решения, которые должны расцениваться исключительно как давление на СМИ", добавила она.
"Поэтому мы также призываем все профессиональные журналистские объединения выступить с осуждением этих действий киевских властей", — заявила глава комиссии.
Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.