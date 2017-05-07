В ОП просят ОБСЕ дать оценку запрету на въезд в Киев журналистов из России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Комиссия по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Общественной палаты РФ обратилась к представителю ОБСЕ по свободе СМИ с просьбой дать публичную оценку действиям украинских властей, запретивших въезд в страну аккредитованным на "Евровидение" российским журналистам, сообщила РИА Новости глава комиссии Елена Сутормина.

"Мы обратились к официальному представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунье Миятович с просьбой дать свою публичную оценку ситуации с запретом на въезд в Украину российским журналистам, которые должны были освещать международный конкурс "Евровидение", — сказала Сутормина.

Общественники, со своей стороны, считают, что "это политические решения, которые должны расцениваться исключительно как давление на СМИ", добавила она.

"Поэтому мы также призываем все профессиональные журналистские объединения выступить с осуждением этих действий киевских властей", — заявила глава комиссии.

В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса " Евровидение-2017 ". Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на конкурс "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.