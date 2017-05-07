Омбудсмен прокомментировал сообщения об учениях в Ухте по разгону митингов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов заявил РИА Новости, что проверит информацию о привлечении студентов к учениям по разгону митингов; если данные подтвердятся, руководство колледжа должно быть уволено, а к расследованию привлечены правоохранительные органы, считает омбудсмен.

Ранее в СМИ сообщалось, что студентов Ухтинского горно-нефтяного колледжа в Коми якобы заставили участвовать в тренировке полиции по разгону демонстрантов.

По словам Хромова, на видео, которое опубликовано в социальных сетях, видно, что студентам выдали плакаты и предложили выкрикивать антиправительственные лозунги, после чего полицейские производят "зачистку", задерживая участников постановочной акции.

"Я веду расследование этого события, которое реально произошло, по моему мнению. Если студентов колледжа действительно сняли с пар и заставили выполнять роль митингующих, то руководство учебного заведения… немедленно должно быть уволено с волчьим билетом", — сказал Хромов.

По его мнению, если подтвердится информация, что студентов обманом вывезли на массовку и применяли реальную силу по отношению к ним, то расследованием данной истории должны заниматься правоохранительные органы.

"Важно расследовать произошедшее, чтобы подобные позорные мероприятия впредь никогда и нигде не проводились", — добавил омбудсмен.