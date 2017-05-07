Эксперты рассказали, как не стать жертвой укуса ядовитой змеи

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Больше всего случаев укусов ядовитых змей в московском регионе регистрируется в мае, и для того, чтобы встреча с этими пресмыкающимися не испортила ваш загородный отдых, нужно соблюдать несколько простых правил, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Кого бояться?



Майские праздники, вторая половина которых в этом году приходится на 6-9 мая, традиционно знаменуют собой начало дачного сезона. Потянувшиеся в загородные дома и на лесные пикники горожане нередко встречаются с гадюкой обыкновенной – единственной ядовитой змеей в Московской области, которая в погожие деньки любит греться на весеннем солнце.

"Гадюки у нас в этом году проснулись уже 12 марта, но об этом на самом деле знают единицы. В теплую погоду змеи открыто лежат на солнце и лежат целыми днями, поэтому сейчас частота встреч с ними увеличивается явно. Май – это месяц, на который приходится больше всего укусов", — рассказал РИА Новости главный герпетолог центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Сергей Рябов.

По его словам, от безобидного ужа гадюку отличает более короткое и толстое тело и отсутствие желтых пятен на голове. У большинства гадюк есть зигзагообразный рисунок на теле.

Как защититься?



По словам эксперта-герпетолога Рябова, в российских климатических условиях змеи предпочитают обитать в карстовых районах, где много глубоких трещин, или же выбирают себе место для зимовки в корнях деревьев, прячась на метр-полтора в глубину от поверхности. Иногда дачники сами невольно устраивают змеям места для зимовки, организуя погреб в подвале собственного дома.

"Отвадить их невозможно, единственный совет – при устройстве погреба постараться как следует все утрамбовать, забить землей, чтобы змее некуда было влезть. Сама она ничего рыть не будет, она найдет себе другое место", — отмечает Рябов.

По его словам, весной вероятней всего встретить змею в так называемых "местах прогрева". Без причины гадюка на людей не нападает и атакует только в крайнем случае, так что укус можно получить лишь по неосторожности. Защититься помогут резиновые сапоги или высокие кожаные ботинки – их змея прокусить не сможет. Если же дачники знают, что на их участке водятся змеи, садовые работы следует проводить в специальных рукавицах. Любители погулять по столичным паркам и вовсе могут не волноваться – как отметил герпетолог Московского зоопарка, гадюки там давно уже не водятся.

Если вас укусили: первая помощь



По словам главного токсиколога Минздрава России, профессора Юрия Остапенко, если вас все-таки укусила гадюка, ни в коем случае нельзя перетягивать поврежденную конечность жгутом выше места укуса.

"Это приводит к отрицательному состоянию той части конечности, которая отсечена жгутом. Там накапливаются продукты распада тканей, они вредные, и когда жгут снимется, все это быстро хлынет в кровяное русло. Развивается так называемый турникетный шок — падает давление, сознание человек может потерять", — пояснил врач.

Нельзя также делать разрез на месте укуса или прижигать его — в этом случае есть риск занести в рану дополнительную инфекцию. Как отметил Остапенко, если есть возможность, яд из ранки рекомендуется высосать, но только в том случае, если во рту у человека нет никаких повреждений.

"Сам по себе в желудке яд распадается, переваривается, а вот если в полости рта есть какие-то ранки, ссадинки, он может через них попасть в кровь", — пояснил собеседник агентства.

Однако главная рекомендация экспертов – постараться как можно меньше шевелить укушенной конечностью: если это рука, ее лучше поместить на перевязь, а если пострадала нога – нужно постараться донести человека до ближайшего медпункта на самодельных носилках или иным способом. Чем больше будет двигаться пораженная конечность, тем быстрее яд может дойти до жизненно важных органов.

Профессор Остапенко советует приготовить укушенному гадюкой горячий чай в качестве тонизирующего средства, дать противовоспалительное (например, парацетамол) и любой антигистаминный препарат, чтобы уменьшить отек. И, разумеется, как можно быстрее следует добраться до ближайшего медпункта или вызвать "скорую", если есть такая возможность. А вот от покупки и самостоятельного введения антидота против яда гадюки в немедицинских условиях токсиколог категорически предостерегает.

"Не надо тащить с собой на дачу сыворотку… Наша гадюка — это не такая катастрофически опасная змея. Может быть анафилактический шок на сыворотку, мы и в стационаре не всем ее делаем, потому что смотрим на тяжесть поражения, насколько интенсивно процесс этот идет: отек, общая интоксикация. Если ограничивается только внешними изменениями — отеком на месте укуса и дальше не идет процесс, то сыворотку делать совсем не обязательно", — заявил врач. По словам Остапенко, не лишним будет сделать прививку от столбняка, особенно если человек давно не ревакцинировался.

Опасно, но не всегда смертельно



Главный токсиколог Минздрава РФ предупреждает: если с течением времени отек конечности нарастает, а общее самочувствие укушенного ухудшается, это является признаком довольно тяжелого отравления. В Москве пострадавших от укуса гадюки госпитализируют в токсикологические отделения трех медучреждений – НИИ Склифосовского, Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных в Сокольниках и детской клинической больницы №13 имени Филатова.

По словам Остапенко, в России смертельные случаи от укуса гадюки обыкновенной не регистрируются – чаще медики отмечают случаи анафилактического шока на укус змеи. Это обусловлено индивидуальной реакцией организма человека на яд, предсказать которую не всегда возможно. Опасней всего, если укус гадюки пришелся на область шеи. "В этом случае развивается отек, который может сдавить органы дыхания и голосовую щель: человек просто погибнет от асфиксии, задохнется", – пояснил собеседник агентства.

Если анафилактический шок наступил у человека в лесу, вдали от населенных пунктов и медучреждений, то прогноз для него может быть крайне неблагоприятный, отмечает врач. Однако подобную аллергическую реакцию может вызвать не только змеиный яд, напоминают эксперты-герпетологи.

"Сейчас, к сожалению, все чаще и чаще у людей бывает аллергия на разные вещи, в том числе и на укусы гадюк. Но надо сказать, что, например, в США по статистике от укусов обычной домашней медоносной пчелы погибает в 50 раз людей больше, чем от укусов ядовитых змей, хотя у них там есть и гремучие змеи. Конечно, человек издавна боится змей, боится яда, однако это все раздуто на самом деле. Насколько мне известно, смертельные случаи в Московской области бывают один раз в 5-10 лет", — пояснил герпетолог Рябов.