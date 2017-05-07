В "Царицыно" откроют тайны истории музея-заповедника

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. C 10 по 29 мая музей-заповедник запускает экскурсии "Быль и новь Царицына", сообщает mos.ru.

Гостям расскажут об истории села Черная Грязь (впоследствии — Царицыно) со времени приобретения его Екатериной II и до начала XX века, когда эти земли стали популярным дачным районом. В экспозиции представлены гравюры, портреты, предметы быта XIX века из собрания музея-заповедника "Царицыно".

Посетителей выставки познакомятся с планами и чертежами архитекторов В.И. Баженова и М.Ф. Казакова, по которым строился царицынский ансамбль, узнают, зачем Екатерина II в 1775 году приехала в Москву и почему Царицыно так и не стало резиденцией императрицы.