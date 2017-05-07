В Грозном построят крупнейший на юге России дельфинарий

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что руководство республики нашло инвестора для возведения в рамках проекта "Грозненское море" дельфинария, который станет крупнейшим на юге России, его общая площадь составит тысячу квадратных метров.

Инвестиционный проект туристического комплекса подразумевает строительство на берегу водохранилища, называемого в народе "Грозненским морем", нескольких отелей, плавучего ресторана, спортивно-оздоровительного центра, дельфинария. Главным украшением должен стать уникальный цветомузыкальный фонтан на воде.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Май 6 2017 в 11:37 PDT

"Многие молодые родители часто спрашивали меня, нельзя ли построить в Грозном дельфинарий… Нам удалось найти инвестора и приступить к строительству комплекса, который по своим масштабам и уникальности станет первым на юге страны. Сегодня я проверил ход строительства. Дельфинарий занимает тысячу квадратных метров. Вокруг бассейна будут трибуны на 500 мест", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

По словам главы Чечни, на первом этапе строительства будут созданы "игровые площадки, большой динопарк, детская железная дорога с вагонами, манежи, прогулочные трассы, развлекательные водные каналы и пруд для детей и взрослых. Кроме того, создаются уличные аттракционы для детей, прогулочные зоны и аллеи. На втором этапе, пишет Кадыров, построят семейные и экстремальные аттракционы.