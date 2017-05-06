В ОП просят проверить коммунальщиков, выбросивших цветы с мемориала ВОВ

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты РФ Диана Гурцкая сообщила РИА Новости, что общественники попросят Генпрокуратуру проверить случай в городе Свободный Амурской области, где работники коммунальных служб на глазах воспитанников детсада выбросили в мусор цветы, принесённые ими к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне.

"Патриотическое воспитание не будет иметь должного результата, если дети видят формальное, и даже наплевательское отношение к павшим героям", — сказала Гурцкая.

Она отметила, что "воспитатели и родители из самых лучших побуждений привели малышей, чтобы они могли передать в будущем эту память своим детям". Теперь, по её словам, "ребятишкам надо объяснить, что взрослые тоже бывают неправы".

"А чиновники, отдавшие распоряжение о подобной "очистке" памятника, должны понести ответственность. Ведь это самое настоящее надругательство над памятью о подвиге наших предков", — сказала Гурцкая.