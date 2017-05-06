В СЖР назвали произволом недопуск фотографа "России сегодня" на Украину

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Союзе журналистов России (СЖР) считают произволом депортацию из Киева российского фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на конкурс "Евровидение" и требуют реакции от ОБСЕ и международных профессиональных организаций на это очередное нарушение прав журналистов.

Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокорру выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

"Новости о том, что в очередной раз российский журналист не был допущен на Украину, или был внесён в "чёрный список" украинских властей, или был депортирован с Украины — нужно подчеркнуть — уже давно перестали быть новостями. Это же относится к задержанию и депортации российского фотокорреспондента Рамиля Ситдикова — это не новость, это очередной факт, подтверждающий то, что никакого следования общеевропейским принципам соблюдения прав журналистов в Киеве нет", — сказал РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

По его словам, Россия столкнулась "с очередным фактом самого настоящего произвола". "Безусловно, можно — и нужно требовать реакции МИДа РФ, ОБСЕ, международных журналистских организаций на это очередное нарушение. К сожалению, необходимо понимать, что эти запретительные меры носят не избирательный, а системный характер. И они останутся неизменными до тех пор, пока неизменным остаётся нынешний киевский режим", — отметил собеседник агентства.

Киев ранее уже неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам "России сегодня". В апреле 2014 года фотокорреспондент РИА Новости Алексей Куденко, отправленный в редакционную командировку для освещения событий на юго-востоке Украины, не прошел пограничный контроль в аэропорту Донецка. Его посадили на самолет, следующий обратным рейсом. В этот же день украинскими пограничниками с поезда "Москва-Луганск" был снят корреспондент РИА Новости Андрей Малышкин. Ему также отказали во въезде в страну с формулировкой "недостаток средств для пребывания на территории Украины".