В СЖР назвали произволом недопуск фотографа "России сегодня" на Украину

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Союзе журналистов России (СЖР) считают произволом депортацию из Киева российского фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на конкурс "Евровидение" и требуют реакции от ОБСЕ и международных профессиональных организаций на это очередное нарушение прав журналистов.
"Новости о том, что в очередной раз российский журналист не был допущен на Украину, или был внесён в "чёрный список" украинских властей, или был депортирован с Украины — нужно подчеркнуть — уже давно перестали быть новостями. Это же относится к задержанию и депортации российского фотокорреспондента Рамиля Ситдикова — это не новость, это очередной факт, подтверждающий то, что никакого следования общеевропейским принципам соблюдения прав журналистов в Киеве нет", — сказал РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Киев ранее уже неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам "России сегодня". В апреле 2014 года фотокорреспондент РИА Новости Алексей Куденко, отправленный в редакционную командировку для освещения событий на юго-востоке Украины, не прошел пограничный контроль в аэропорту Донецка. Его посадили на самолет, следующий обратным рейсом. В этот же день украинскими пограничниками с поезда "Москва-Луганск" был снят корреспондент РИА Новости Андрей Малышкин. Ему также отказали во въезде в страну с формулировкой "недостаток средств для пребывания на территории Украины".