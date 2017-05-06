Депортированный из Украины фотограф "России сегодня" возвращается в Москву

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Рамиль Ситдиков, которого не пустили на Украину, в ближайшее время вылетит из Киева.

Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на "Евровидение" Ситдикова не пустили на Украину.

"Приехал, показал документы на подтверждение аккредитации. Задали стандартные вопросы о цели визита, попросили подождать. После часа ожидания выдали решение о депортации. Причина – не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины", — рассказал РИА Новости по телефону Ситдиков.

По его словам, ему выдали обратный билет и сопроводили до самолета. В настоящее время идет посадка в самолет.

Киев ранее уже неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам "России сегодня". В апреле 2014 года фотокорреспондент РИА Новости Алексей Куденко, отправленный в редакционную командировку для освещения событий на юго-востоке Украины, не прошел пограничный контроль в аэропорту Донецка. Его посадили на самолет, следующий обратным рейсом. В этот же день украинскими пограничниками с поезда "Москва-Луганск" был снят корреспондент РИА Новости Андрей Малышкин. Ему также отказали во въезде в страну с формулировкой "недостаток средств для пребывания на территории Украины".

Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.