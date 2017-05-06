Семилетний ульяновец о "Бессмертном полке": я рад нести портрет прабабушки

САМАРА, 6 мая — РИА Новости, Екатерина Калашникова. У семьи Генераловых из Ульяновской области существует традиция. Каждый год на 9 мая они с портретами своих родственников принимают участие в акции "Бессмертный полк". В этот раз к ним присоединится один из самых юных участников шествия – семилетний сын Егор. Мальчик лично смастерил табличку с портретом своей прабабушки Клавдии Николаевны, которая прошла всю войну и принимала участие в освобождении Чехословакии.
Долгожданный праздник
Егору Генералову всего семь лет, но он уже является членом школьного патриотического клуба "Наследие". Мальчик ни минуты не задумываясь, отвечает на вопрос о том, какой праздник отмечают в стране 9 мая. Егор точно знает, что это День Победы советских войск над гитлеровской Германией.
"Я этот праздник очень жду. Это очень хороший праздник. В первый раз я пойду в марше "Бессмертный полк". Я возьму фотографии моей прабабушки. Она воевала, победила и получила медали" — рассказывает Егор.
В поселке Ермолавка, где живет семья, 9 мая отмечают все — и взрослые, и дети. Традиционно жители поселка собираются в местной школе. Оттуда учителя, школьники и их родители идут с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествие движется до центра поселка, где находится памятник погибшим в войне сельчанам. Там же зажигается священный огонь и проводится митинг памяти.
Младший сын, семилетний Егор, в этом году примет участие в марше впервые. По словам Егора Генералова, к шествию у него уже все готово. Мальчик вместе с мамой мастерил целый вечер табличку с портретом своей прабабушки Клавдии Николаевны Ведерниковой.
Прошла войну и освобождала Чехословакию
Клавдия Ведерникова (в девичестве Кузнецова), прабабушка Егора, застала войну совсем юной девушкой. Когда Германия напала на СССР, ей было всего 17 лет. Юная Клавдия работала дояркой в родном колхозе в деревне Антоновка Инзенского района Ульяновской области. В 19 лет девушка отправилась на фронт. Клавдию распределили в войска связи. Служила в воинской части 83 ОРБВНОС (военное наблюдение оповещение связи).
"Примерно месяц она училась на телеграфистку. Выучила азбуку Морзе и получила специальность "наблюдатель". Служила она в городе Красноармейске. Бабушка вспоминала, что вместе с ней в части служили одни девушки. Стоять на посту и вести наблюдения приходилось подолгу, 4-5 часов, вооружившись автоматом", — рассказывает мама Егора, Юлия Генералова.
Из Подмосковья Клавдия была отправлена служить в Чехословакию. Там она попала в зенитно-артиллерийские войска и находилась непосредственно на передовой.
После войны Клавдия Николаевна вернулась в родную Ульяновскую область. Здесь она вышла замуж за ветерана, родила детей. Семья жила скромно. Клавдия Николаевна работала в больнице санитаркой, а потом техничкой в школе. Один из ее сыновей пошел по стопам матери и выбрал ту профессию, какая у нее был в войну, став телеграфистом. Клавдия Николаевна умерла в 1986 году, оставив после себя восемь детей, внуков и правнуков.