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Общество

Семилетний ульяновец о "Бессмертном полке": я рад нести портрет прабабушки

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Главное за 6 мая 2017 года (7)
18:4006.05.2017
(обновлено: 19:03 06.05.2017)
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© Фото : личный архив семьи ГенераловыхЕгор Генералов, который примет участие в акции Бессмертный полкЕгор Генералов, который примет участие в акции Бессмертный полк
© Фото : личный архив семьи Генераловых

САМАРА, 6 мая — РИА Новости, Екатерина Калашникова. У семьи Генераловых из Ульяновской области существует традиция. Каждый год на 9 мая они с портретами своих родственников принимают участие в акции "Бессмертный полк". В этот раз к ним присоединится один из самых юных участников шествия – семилетний сын Егор. Мальчик лично смастерил табличку с портретом своей прабабушки Клавдии Николаевны, которая прошла всю войну и принимала участие в освобождении Чехословакии.

© Фото : из личного архива семьи ГенераловыхСемья Генераловых из поселка Ермоловка, Вешкаймского района, Ульяновской области примет участие в марше "Бессмертный полк"
© Фото : из личного архива семьи Генераловых
Семья Генераловых из поселка Ермоловка, Вешкаймского района, Ульяновской области примет участие в марше "Бессмертный полк"

Долгожданный праздник

Егору Генералову всего семь лет, но он уже является членом школьного патриотического клуба "Наследие". Мальчик ни минуты не задумываясь, отвечает на вопрос о том, какой праздник отмечают в стране 9 мая. Егор точно знает, что это День Победы советских войск над гитлеровской Германией.

"Я этот праздник очень жду. Это очень хороший праздник. В первый раз я пойду в марше "Бессмертный полк". Я возьму фотографии моей прабабушки. Она воевала, победила и получила медали" — рассказывает Егор.

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© РИА Новости . Давид Трахтенберг
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Семья Генераловых из поселка Ермоловка, Вешкаймского района, Ульяновской области принимает участие в акции каждый год. Мама Юлия, ее супруг и дочь по традиции готовят таблички с портретами дедушек – участников войны. Хотя все члены семьи, прошедшие войну, уже умерли, в семьи Генераловых до сих пор помнят, кто из них в каких войсках служил и какой вклад внес в эту победу.

В поселке Ермолавка, где живет семья, 9 мая отмечают все — и взрослые, и дети. Традиционно жители поселка собираются в местной школе. Оттуда учителя, школьники и их родители идут с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествие движется до центра поселка, где находится памятник погибшим в войне сельчанам. Там же зажигается священный огонь и проводится митинг памяти.

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В этом году Генераловы пойдут на марш с четырьмя портретами – бабушки Клавдии Николаевны, которая служила радисткой и двух дедушек — рядового Красной Армии Филиппа Генералова и сапера Алексея Князева.

Младший сын, семилетний Егор, в этом году примет участие в марше впервые. По словам Егора Генералова, к шествию у него уже все готово. Мальчик вместе с мамой мастерил целый вечер табличку с портретом своей прабабушки Клавдии Николаевны Ведерниковой.

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
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Бессмертный полк

Прошла войну и освобождала Чехословакию

Клавдия Ведерникова (в девичестве Кузнецова), прабабушка Егора, застала войну совсем юной девушкой. Когда Германия напала на СССР, ей было всего 17 лет. Юная Клавдия работала дояркой в родном колхозе в деревне Антоновка Инзенского района Ульяновской области. В 19 лет девушка отправилась на фронт. Клавдию распределили в войска связи. Служила в воинской части 83 ОРБВНОС (военное наблюдение оповещение связи).

"Примерно месяц она училась на телеграфистку. Выучила азбуку Морзе и получила специальность "наблюдатель". Служила она в городе Красноармейске. Бабушка вспоминала, что вместе с ней в части служили одни девушки. Стоять на посту и вести наблюдения приходилось подолгу, 4-5 часов, вооружившись автоматом", — рассказывает мама Егора, Юлия Генералова.

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Девушки-связисты наблюдали за немецкими самолетами и с помощью азбуки Морзе передавали сведения красноармейцам. Именно от связисток в советские войска поступала информация о направлении, количестве и высоте полета самолетов люфтваффе. Благодаря этим данным вражеские самолеты удавалось сбивать с земли.

Из Подмосковья Клавдия была отправлена служить в Чехословакию. Там она попала в зенитно-артиллерийские войска и находилась непосредственно на передовой.

Акция Бессмертный полк. Архивное фото
© РИА Новости . Юлия Кислицына
Акция "Бессмертный полк" пройдет в разных странах в честь Дня Победы
"Жили они прямо в нескольких километрах от линии фронта, в землянках. С октября 1943 года бабушка непосредственно принимала участие в боевых действиях, состояла до 9 мая в зенитно-артиллерийском полку. Наградили ее двумя медалями "За Победу над Германией" и "За боевые заслуги", — вспоминает Юлия.

После войны Клавдия Николаевна вернулась в родную Ульяновскую область. Здесь она вышла замуж за ветерана, родила детей. Семья жила скромно. Клавдия Николаевна работала в больнице санитаркой, а потом техничкой в школе. Один из ее сыновей пошел по стопам матери и выбрал ту профессию, какая у нее был в войну, став телеграфистом. Клавдия Николаевна умерла в 1986 году, оставив после себя восемь детей, внуков и правнуков.

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