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Общество

В Ростове захоронили останки воинов, оборонявших рубежи города в 1941 году

17:2706.05.2017
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© РИА Новости . Николай ХижнякПерейти в фотобанкПерезахоронение останков солдат. Архивное фотоПерезахоронение останков солдат. Архивное фото
© РИА Новости . Николай Хижняк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Найденные в районе военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" останки 46 советских воинов, оборонявших рубежи Ростова-на-Дону в 1941 году, захоронены с почестями на Аллее Героев, передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший на церемонии захоронения.

Бои под Ржевом. Архивное фото
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
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Под Ржевом из земли подняли останки более 100 бойцов Красной армии

"Среди найденных — экипаж дальнего бомбардировщика, который в октябре 1941 года в километре от строящегося музея на Самбекских высотах направил свой горящий самолет на колонну немецких танков. Также обнаружены останки курсантов Ростовских училищ, ополченцев, бойцов батальонов НКВД и пехотинцев кадровых частей Красной Армии. В этих местах они остановили продвижение первой танковой армии немецкого генерала фон Клейста", — уточнили в региональном правительстве.

Из 46 советских солдат удалось опознать шестерых человек, среди которых экипаж бомбардировщика — уроженец Полтавской области лейтенант Павел Лыхопий, уроженец Харьковской области старший сержант Алексей Нарижный, а также уроженец станицы Прохладная Кабардино-Балкарской АССР младший сержант Владимир Дзюба. В начале апреля сообщалось об обнаружении рядом с поселком Самбек братской могилы советских солдат. По словам руководителя поискового объединения "Миус-фронт" Андрея Кудрякова, были найдены около 20 бойцов 31-й сталинградской стрелковой дивизии, которая направлялась на защиту Москвы, но была остановлена и направлена на ростовское направление.

Начало боевых действий на Дону и подготовка к сражениям за Ростов-на-Дону отмечены тем, что десятки тысяч ростовчан строили оборонительные сооружения и укрепления вокруг города, выкопав 10 миллионов кубометров грунта. Эти укрепления протяженностью в 115 километров от реки Дон через Новочеркасск и по реке Тузлов до села Генеральское, по балке Донской Каменный Чулек доходили до станции Хапры. Они стали главным рубежом обороны города.

Истребитель И-16. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
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В Приморье захоронили останки погибшего в 1944 году летчика ВВС ТОФ

Бои с 1-й танковой армией генерала Эвальда фон Клейста длились с 20 октября по 21 ноября 1941 года. Первое наступление на Ростов со стороны Таганрога продолжалось десять дней. В ходе отражения первого наступления немецкой армии советские солдаты также заставили отказаться от наступления по этому направлению танки и мотопехоту 3-го моторизованного корпуса генерала Эберхарда Августа фон Макензена. Немецкие захватчики после многочисленных попыток заняли Ростов-на-Дону 21 ноября 1941 года, но удерживать город смогли только восемь дней.

В начале октября 1941 года 31-я стрелковая дивизия направлена под Москву, однако в пути перенаправлена в Ростов-на-Дону. 10 октября на станции Бессергеновка части дивизии начали разгрузку и сразу были выдвинуты на рубеж реки Миус. Дивизия в течение недели, с 10 по 17 октября, вела успешные оборонительные бои. Противник 17 октября прорвал оборону в центре обороны дивизии и овладел Таганрогом. Дивизия была вынуждена отойти на рубеж Самбек-Бессергеновка. К 20 октября 1941 года дивизия была вынуждена отойти за Дон на рубеже Чалтырь-Недвиговка. На подмогу советским войсками подошли части 343-й стрелковой дивизии и совместными усилиями продвижение противника на Ростов-на-Дону было остановлено.

Война застала в Казахстане, а закончилась под Ростовом

Внук одного из защитников ростовских рубежей Петра Лопатина, призванного из Казахской ССР, Александр прибыл в Ростовскую область на церемонию захоронения советских солдат. Боец Красной армии Петр Лопатин был одним из шести опознанных воинов, захороненных на Аллее Героев в районе музейного комплекса "Самбекские высоты".

Металлоискатель и лопата. Архивное фото
© Fotolia / trek6500
На месте захоронения советских бойцов в Крыму нашли смертный медальон

"Меня нашли через интернет, я был под сильным впечатлением, когда мне сообщили, что нашли моего деда. Я уже не ожидал, что где-то когда-нибудь его найдут, потому что был только документ о том, что он пропал без вести, я не знал даже номера части. Отец мой не дожил до этого дня, моя бабушка тоже не дожила. К сожалению, я единственный родственник его остался. Я знал только его фамилию, имя и отчество, а также что деда призвали из Алматинской области. Если честно, в какой-то момент я смирился, что не найду его. Я подумал, что будет лучше похоронить деда с его боевыми товарищами в Ростовской области, я сюда не один раз еще приеду", — рассказал журналистам Александр Лопатин, уточнив, что сам живет в Краснодаре.

По словам Андрея Кудрякова, огромную помощь в поисках родственников погибших оказали поисковики с Украины и Казахстана, так как опознанные солдаты в основном были призваны на войну с территорий этих государств. Он добавил, что поисковики из разных регионов России в постоянном режиме обмениваются сведениями о найденных бойцах Красной Армии, оказывают друг другу помощь в поиске родственников участников войны.

Поиски продолжатся, пока семьи ждут своих героев

Поиски погибших во время Великой Отечественной войны солдат Красной Армии продолжатся до тех пор, пока родственники ждут своих героев, заявил журналистам руководитель поискового объединения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

На "Миус-фронте" (территория боевых действий во время Великой Отечественной войны от Самбека (Ростовская область) до города Красный Луч (Луганская область, Украина) около 833 тысяч погибших. Раскопки будут продолжены до тех пор, пока родственники их ждут. Родственники всех, кого мы нашли, ждали своих героев даже спустя 70 лет. Пока в семьях ждут возвращения героев, до тех пор и будут продолжаться работы", — заверил Кудряков.

Он назвал историческим событием открытие Аллеи Героев в Ростовской области. По его словам, с сегодняшнего дня в районе ожесточенных боев рядом с поселком Самбек появилось место для захоронения солдат.

"Это историческое событие для Донской земли. Поисковики, ветераны Великой Отечественной войны более 20 лет просили найти место, чтобы хоронить на нем всех найденных погибших солдат, участвовавших в освобождении Ростовской области. Наконец сегодня мы заложим Аллею Героев. Первыми здесь будут захоронены настоящие герои, которые погибли в окрестностях этого места", — уточнил Кудряков.

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