Со дна Керченского пролива подняли истребитель времен войны

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Со дна Черного моря в районе строящегося моста через Керченский пролив подняли советский истребитель времен Великой Отечественной войны. По словам поисковиков, он прекрасно сохранился. В будущем машину разместят на одной из исторических площадок.
Как сообщает инфоцентр "Крымский мост", самолет Р-40 Kittyhawk американского производства, поставленный в СССР по ленд-лизу, обнаружили в шести километрах от таманского берега. Нашла машину поисковая экспедиция "Большой десант – 2017". По словам руководителя отряда Александра Елкина, самолет подбили в районе Эльтигена во время ходе Керченско-Эльтигенской операции в 1943 году. Пилот пытался добраться до своего аэродрома в Тамани, но ему это не удалось.
"Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил", — рассказал Елкин, отметив, что поисковики не обнаружили спасательного плота. Он добавил, что экспедиция попытается выяснить, кто летал на этом самолете.
Подъем со дна
После того как местоположение Р-40 было установлено, участники "Большого десанта" попросили строителей Крымского моста поднять истребитель со дна пролива.
Фюзеляж весом более трех с половиной тонн подняли при помощи спецтехники. По оценкам экспертов, истребитель находится в очень хорошем состоянии.
"Практически идеально сохранившийся самолет… Когда мы раскапывали, расчищали его, видели даже прекрасно сохранившиеся фрагменты краски", — прокомментировал находку заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.
По его словам, машину разместят на территории 29-й береговой батареи Керченского укрепленного сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР.
Торпедный катер и Ил-2
Это не первая находка военной техники времен Великой Отечественной в районе строительства Крымского моста. Летом прошлого года поисковики обнаружили немецкий торпедный катер S-102.
Согласно архивным документам, катер подорвался на мине и затонул, на нем погибло 12 человек. Его обломки находились на глубине 16 метров, фактическое место гибели судна не совпало с архивными данными. С катера подняли орудие Flak 28, винты и другие детали, представляющие историческую ценность.
Кроме того, со дня Черного моря подняли штурмовик Ил-2 с бортовым номером 4057. Самолет лежал на глубине пяти-шести метров в нескольких километрах от берега.
Штурмовик, который пилотировал Герой Советского Союза Юсуп Акаев, был сбит 8 ноября 1943 года. Экипаж остался жив — Акаева и воздушного стрелка Слепцова спас торпедный катер.
Сенсация в археологии
Находки зоне строительства представляют интерес не только для тех, кто занимается Второй мировой войной, но и для специалистов по древней истории.
В марте при подводных раскопках у мыса Ак-Бурун археологи обнаружили крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. Ученые назвали эту находку настоящей сенсацией.
По предварительным данным, эту скульптуру могли изготовить в Малой Азии в V веке до нашей эры. Что представляла собой статуя в целом и какому именно божеству она была посвящена, археологам предстоит еще выяснить.
"Может, это была статуя божества, либо это был какой-то герой, потому что лицо найденного фрагмента мужественное и волевое. Поэтому археологи сейчас спорят, кто это: бог или герой. И вообще, статуя ли это была. Есть предположение, что это фрагмент корабля. Что случилось с кораблем или со статуей, сказать трудно. Это теперь загадка, которую мы будем разгадывать", — сказала РИА Новости гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
"Обычно мы имеем дело с мелкой терракотовой пластикой, как известно, нередко имитирующей монументальные оригиналы, сделанные из мрамора или бронзы. Находка головы монументальной терракотовой скульптуры в районе мыса Ак-Бурун при строительстве Крымского моста – настоящая сенсация в изучении памятников античного искусства Северного Причерноморья, и, пожалуй, не будет преувеличением, если сказать для античного искусства в целом", — сказал Соловьев.
А почти год назад на территории, по которой пройдет автомобильная дорога — подход к мосту через Керченский пролив, — ученые нашли клад из 15 серебряных монет общим весом более 300 граммов, спрятанных в керамическом сосуде. Археологи считают, что эти деньги были отчеканены на монетных дворах Испании в середине XVII века.