Со дна Керченского пролива подняли истребитель времен войны

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Со дна Черного моря в районе строящегося моста через Керченский пролив подняли советский истребитель времен Великой Отечественной войны. По словам поисковиков, он прекрасно сохранился. В будущем машину разместят на одной из исторических площадок.

Как сообщает инфоцентр "Крымский мост", самолет Р-40 Kittyhawk американского производства, поставленный в СССР по ленд-лизу, обнаружили в шести километрах от таманского берега. Нашла машину поисковая экспедиция "Большой десант – 2017". По словам руководителя отряда Александра Елкина, самолет подбили в районе Эльтигена во время ходе Керченско-Эльтигенской операции в 1943 году. Пилот пытался добраться до своего аэродрома в Тамани, но ему это не удалось.

"Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил", — рассказал Елкин, отметив, что поисковики не обнаружили спасательного плота. Он добавил, что экспедиция попытается выяснить, кто летал на этом самолете.

Подъем со дна

После того как местоположение Р-40 было установлено, участники "Большого десанта" попросили строителей Крымского моста поднять истребитель со дна пролива.

"Мы сразу поддержали поисковиков, которые обратились за помощью. Вся наша команда, все до единого откликнулись… Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее. Мы знаем, какие ожесточенные бои шли на берегах и в проливе, знаем цену этой победы и храним память об этом подвиге", — сообщил капитан плавучего крана Игорь Демьяненко.

Фюзеляж весом более трех с половиной тонн подняли при помощи спецтехники. По оценкам экспертов, истребитель находится в очень хорошем состоянии.

"Практически идеально сохранившийся самолет… Когда мы раскапывали, расчищали его, видели даже прекрасно сохранившиеся фрагменты краски", — прокомментировал находку заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

По его словам, машину разместят на территории 29-й береговой батареи Керченского укрепленного сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР.

© Фото : Инфоцентр "Крымский мост" Операция по подъему Р-40 со дна Керченского пролива © Фото : Инфоцентр "Крымский мост" Операция по подъему Р-40 со дна Керченского пролива

Торпедный катер и Ил-2

Это не первая находка военной техники времен Великой Отечественной в районе строительства Крымского моста. Летом прошлого года поисковики обнаружили немецкий торпедный катер S-102.

Согласно архивным документам, катер подорвался на мине и затонул, на нем погибло 12 человек. Его обломки находились на глубине 16 метров, фактическое место гибели судна не совпало с архивными данными. С катера подняли орудие Flak 28, винты и другие детали, представляющие историческую ценность.

Кроме того, со дня Черного моря подняли штурмовик Ил-2 с бортовым номером 4057. Самолет лежал на глубине пяти-шести метров в нескольких километрах от берега.

Штурмовик, который пилотировал Герой Советского Союза Юсуп Акаев, был сбит 8 ноября 1943 года. Экипаж остался жив — Акаева и воздушного стрелка Слепцова спас торпедный катер.

Сенсация в археологии

Находки зоне строительства представляют интерес не только для тех, кто занимается Второй мировой войной, но и для специалистов по древней истории.

В марте при подводных раскопках у мыса Ак-Бурун археологи обнаружили крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. Ученые назвали эту находку настоящей сенсацией.

По предварительным данным, эту скульптуру могли изготовить в Малой Азии в V веке до нашей эры. Что представляла собой статуя в целом и какому именно божеству она была посвящена, археологам предстоит еще выяснить.

© РИА Новости . Владислав Сергиенко Выставка "Крымский мост. Фантастическая реальность" в Керчи. Терракотовая скульптура в форме головы мужчины, найденная во время подводных раскопок в Керченской бухте. © РИА Новости . Владислав Сергиенко Выставка "Крымский мост. Фантастическая реальность" в Керчи. Терракотовая скульптура в форме головы мужчины, найденная во время подводных раскопок в Керченской бухте.

"Может, это была статуя божества, либо это был какой-то герой, потому что лицо найденного фрагмента мужественное и волевое. Поэтому археологи сейчас спорят, кто это: бог или герой. И вообще, статуя ли это была. Есть предположение, что это фрагмент корабля. Что случилось с кораблем или со статуей, сказать трудно. Это теперь загадка, которую мы будем разгадывать", — сказала РИА Новости гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Такие находки — большая редкость в археологии, заявил научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Сергей Соловьев.

"Обычно мы имеем дело с мелкой терракотовой пластикой, как известно, нередко имитирующей монументальные оригиналы, сделанные из мрамора или бронзы. Находка головы монументальной терракотовой скульптуры в районе мыса Ак-Бурун при строительстве Крымского моста – настоящая сенсация в изучении памятников античного искусства Северного Причерноморья, и, пожалуй, не будет преувеличением, если сказать для античного искусства в целом", — сказал Соловьев.

А почти год назад на территории, по которой пройдет автомобильная дорога — подход к мосту через Керченский пролив, — ученые нашли клад из 15 серебряных монет общим весом более 300 граммов, спрятанных в керамическом сосуде. Археологи считают, что эти деньги были отчеканены на монетных дворах Испании в середине XVII века.