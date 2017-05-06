Неверов назвал неуместной идею Кудрина о пенсионном возрасте

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Предложение Центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста является неуместным, учитывая низкую продолжительность жизни в России, считает секретарь генсовета партии "Единая Россия" Сергей Неверов.

Ранее газета "Ведомости" сообщала со ссылкой на материалы Центра стратегических разработок о том, что Кудрин предложил сократить число пенсионеров на 9%, или на 3,87 миллиона человек. Как отмечает издание, Кудрин подготовил стратегию развития России до 2035 года, в которой предложил повысить пенсионный возраст для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Новую систему предлагается вводить постепенно, с 2019 года с шагом в полгода, в итоге в России останется 38,52 миллиона пенсионеров. В документе отмечается, что эти изменения помогут создать сбалансированную систему, которая обеспечит пенсионерам приемлемый уровень жизни.

"Что предлагает Кудрин – повысить с 2019 года пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, до 63 лет – женщинам. Только 65,9 лет – это средняя продолжительность жизни мужчин в России (и это при том, что в 2015 году это был рекорд страны за историю, включая советский период). При этом президент неоднократно высказывал свое мнение о повышении пенсионного возраста", — написал на своей странице в соцсети Facebook Неверов.

Он считает, что по предлагаемой стратегии Кудрина "получается, что экономия выйдет за счет того, что человек недолго будет получать пенсию: экономия на умерших".