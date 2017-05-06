В Севастополе прошла историческая реконструкция штурма Сапун-горы

Театрализованное представление Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года в Севастополе. Архивное фото

Театрализованное представление Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года в Севастополе. Архивное фото

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Севастополе прошел историко-патриотический фестиваль "Знамена Победы", посвященный Дню Победы и 73-й годовщине освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года явился ключевой частью операции по освобождению Севастополя от фашистов. На подступах городу враг создал мощную оборону, где главную роль играла Сапун-гора. Противником на разных участках было оборудовано от 3 до 4 линий траншей, долговременные огневые точки, железобетонные укрытия, блиндажи и минные поля. Штурм длился более 9 часов и завершился полным разгромом врага.

"На Сапун-горе у обелиска павшим воинам состоялся митинг-реквием с участием командования Черноморского флота (ЧФ), руководства Севастополя, представителей ветеранских организаций, учащихся севастопольских школ и гостей города. Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню. У памятника был выстроен почетный караул ЧФ", — отметил Трухачёв.

По его словам, на исторической площадке прошла реконструкция штурма 7 мая 1944 года с участием военно-исторических клубов города, военнослужащих Черноморского флота. Состоялся праздничный концерт. У диорамы "Штурм Сапун-горы" функционировали интерактивные площадки, ретро фотоателье, различные выставки.

Организаторами праздника выступили Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя во взаимодействии с Черноморским флотом и городскими военно-историческими клубами.