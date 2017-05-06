В Крыму испекли самый большой в мире чебурек

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Самый большой в мире чебурек весом 100 килограммов испекли в Крыму, его длина – 2,5 метра, ширина – 1,4 метра, рассказал РИА Новости создатель кулинарного творения Эмиль Алиев.

Чебурек испекли по традиционному крымско-татарскому рецепту специально к национальному празднику "Хыдырлез", который в этом году отмечается в субботу.

Кулинарный рекорд принадлежит сакским поварам. Всего созданием огромного чебурека занимались 18 человек.

Стоимость создания чебурека с учетом всех организационных моментов составила 180 тысяч рублей. Вес – около 100 килограмм. Мяса было использовано около 14 килограмм и полтора мешка муки.

"Я за славой не гонюсь, приятно удивить людей, потому что это непосредственно моя работа. Это самый большой в мире чебурек. Мы побили рекорд. Длина предыдущего рекордного чебурека составляла 2,02 метра", — сказал РИА Новости Алиев.

Отведать рекордный чебурек мог каждый желающий на празднике. Массовые гуляния по случаю национального крымско-татарского праздника "Хыдырлез" проходят в субботу на специальной площадке в поле между Симферополем и Бахчисараем.

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