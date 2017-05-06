В Москве из-за митинга против репрессий перекроют проспект Сахарова

Сотрудник правоохранительных органов во время митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов во время митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Проезд для автомобилистов по проспекту академика Сахарова будет закрыт до 18.00 мск в субботу, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Весь проспект академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до Бульварного кольца будет перекрыт до 18.00", — рассказала собеседница агентства.

В Москве 6 мая на проспекте Сахарова пройдет согласованный властями митинг "За Россию против произвола и репрессий", в нем примут участие гражданские активисты, муниципальные депутаты и представители различных партий. По словам организаторов, основной мотив акции — подведение итогов пяти лет, прошедших со времени событий 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы.

В ходе массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники были приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение.