В Москве из-за митинга против репрессий перекроют проспект Сахарова

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Проезд для автомобилистов по проспекту академика Сахарова будет закрыт до 18.00 мск в субботу, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Весь проспект академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до Бульварного кольца будет перекрыт до 18.00", — рассказала собеседница агентства.
В ходе массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники были приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение.