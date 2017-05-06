Центральную Россию 8-9 мая занесет снегом

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Похолодание в том числе с усилением ветра, дождем и, в ряде областей, с мокрым снегом ожидается 8-9 мая в Центральном федеральном округе (ЦФО) под влиянием циклона, сообщает Гидрометцентр России.

"Под влиянием активного циклона… днем 8 мая и ночью 9 мая в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областях и на юге Ярославской области ожидаются сильные осадки: дождь, в Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях со снегом и установлением временного снежного покрова толщиной 10-20 сантиметров", — говорится в сообщении.

Кроме того, в северной половине ЦФО при понижении температуры воздуха ниже ноля градусов ночью 8 и 9 мая возможно образование гололедицы, в большинстве областей округа порывы ветра составят 15-20 метров в секунду.