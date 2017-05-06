Более 378 тысяч человек обеспечат безопасность россиян в праздники

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более 378 тысяч сотрудников различных министерств, ведомств и служб обеспечивают безопасность в России в выходные дни и во время празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба МЧС.
Сотрудники МЧС и других служб 9 Мая будут обеспечивать безопасность во время массовых праздничных мероприятий, включая акцию "Бессмертный полк", которая пройдет во всех регионах страны. Дежурство сотрудников МЧС будет организовано и в местах массовых гуляний.
Особое внимание уделяется пожарной безопасности в населенных пунктах, дачных товариществах и в местах отдыха людей на природе для недопущения пожаров.
В министерстве напомнили, что с 09.00 мск 5 мая до 09.00 мск 10 мая органы управления и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.