Более 378 тысяч человек обеспечат безопасность россиян в праздники

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Более 378 тысяч сотрудников различных министерств, ведомств и служб обеспечивают безопасность в России в выходные дни и во время празднования Дня Победы, сообщает пресс-служба МЧС.

В российских регионах в эти дни запланировано более 7,3 тысяч праздничных мероприятий. "Для обеспечения безопасности привлечены более 378 тысяч человек и свыше 100 тысяч единиц техники, из них от МЧС России — почти 47 тысяч человек и свыше 13,5 тысячи единиц техники", — сказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС и других служб 9 Мая будут обеспечивать безопасность во время массовых праздничных мероприятий, включая акцию "Бессмертный полк", которая пройдет во всех регионах страны. Дежурство сотрудников МЧС будет организовано и в местах массовых гуляний.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности в населенных пунктах, дачных товариществах и в местах отдыха людей на природе для недопущения пожаров.

В министерстве напомнили, что с 09.00 мск 5 мая до 09.00 мск 10 мая органы управления и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.