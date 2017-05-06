Московские власти заявили о снижении числа ДТП с участием мотоциклистов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Количество ДТП с участием мотоциклов в российской столице снизилось почти на 30% в сравнении двух последних сезонов, заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов на открытии мотофестиваля "Москва — город для мотоциклистов".

По его словам, в Москве около 100 тысяч людей, "которые пользуются мотоциклом, … активно пользуются в сезон своим двухколесным транспортом".

"Хочу сказать также, что у нас количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, если сравнивать сезоны 2015 и 2016 годов, снизилось почти на 30%. Во многом это благодаря слаженной работе органов полиции, органов ГИБДД города Москвы, правительства Москвы, ЦОДД", — добавил он.

В субботу на дорогах российской столицы пройдет мотофестиваль "Москва – город для мотоциклистов", приуроченный к празднованию Дня Победы. Маршрут мероприятия пройдет по Садовому кольцу: старт — на проспекте Академика Сахарова, окончание — на ВДНХ. "Предполагаемое число участников – 1500-2000 мотоциклов", — приводит пресс-служба дептранса. По окончанию мероприятия на площади вокруг скульптуры "Рабочий и Колхозница" пройдут концерт с выступлением российских рок-групп, мотовыставка тюнинговой и ретро техники, мотошоу.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>