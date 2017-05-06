Врач рассказала, как правильно использовать резиновые сапоги на природе

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. О том, как правильно использовать резиновые сапоги во время выезда на природу, чтобы не навредить здоровью, рассказала РИА Новости терапевт Людмила Лапа.

"Такая температура очень коварная: земля еще сырая, влажная, а солнце уже пригревает, поэтому одеваться нужно тепло… Защита резиновыми сапогами нужна обязательно, но носить их нужно ограниченное время, то есть в течение 12 часов носить не надо", — сказала Лапа.

Она отметила, что их можно носить два-три часа подряд, но при этом все равно лучше надевать теплые носки.

"Таким образом мы защищаем организм от холодной земли, потому что это тоже прямой путь к обострению любых хронических заболеваний. То есть нельзя дать ногам промокнуть, но и нужно избежать их переохлаждения или перегрева, это тоже не очень хорошо, все должно быть в меру и по погоде", — добавила терапевт.