Поднятие истребителя Р-40 со дна Керченского пролива показали на видео

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Портал "Крымский мост" опубликовал видео поднятия американского истребителя времен Великой Отечественной войны в районе строящегося моста через Керченский пролив.

Воздушное судно было обнаружено в шести километрах от таманского берега. Скорее всего, самолет подбили в ходе Керченско-Эльтигенской операции в 1943 году.

Фюзеляж весом более 3,5 тонн подняли с помощью спецтехники. Истребитель оказался в хорошем состоянии, скорее всего его разместят на территории 29-1 береговой батареи Керченского укрепленного сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР.